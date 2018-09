El Parlament rebutja un ple per recordar les sessions del 6 i 7 de setembre de l'any passat

La junta de portaveus ha acordat no convocar un ple per recordar les sessions plenàries del 6 i 7 de setembre de l'any passat, en què es van aprovar les lleis del referèndum i de transitorietat jurídica, segons han confirmat fonts parlamentàries. Ciutadans havia demanat celebrar un ple per commemorar el "cop a la democràcia" que consideren que es va produir l'any passat.

El partit taronja ha registrat la petició de celebrar aquest ple aquest mateix matí. En la reunió de la junta de portaveus, la proposta de Cs ha rebut els vots favorables del PP i el PSC, mentre que les formacions independentistes i els comuns hi han votat en contra. Segons han explicat fonts parlamentàries, Ciutadans no ha volgut que el ple que plantejava fos "monogràfic" com el que va plantejar sobre la convivència -segons el reglament, aquests plens s'han de celebrar obligatòriament encara que no hi hagi el suport de la majoria i cada grup només en pot plantejar un per cada període de sessions-. Al no tenir aquest caràcter d'obligatorietat, la majoria que conformen JxCat, ERC, CUP i comuns han tombat la seva proposta.

Els dies 6 i 7 de setembre del 2017 la cambra va aprovar les anomenades lleis de la desconnexió –la llei de transitorietat i la del referèndum–, en dues sessions maratonianes amb un fort clima de crispació a l'hemicicle, i que van suposar l'inici del xoc frontal amb l'Estat. Segons va defensar ahir en roda de premsa el portaveu de Ciutadans al Parlament, Carlos Carrizosa, aquestes dues lleis van ser aprovades "vulnerant i trepitjant els drets de tota l'oposició, que representava més catalans que els diputats" independentistes. "Amb 72 diputats, van derogar l'Estatut i la Constitució".

Comissió d'investigació sobre suposat espionatge

D'altra banda, la mesa ha estimat de forma parcial la petició de reconsideració que havia presentat Ciutadans sobre la comissió de suposat espionatge per part dels Mossos d'Esquadra a dirigents polítics. Segons fonts parlamentàries, s'ha acordat crear la comissió, però sense cap compareixença fixada. Aquest punt s'haurà de votar en comissió. Fonts de Ciutadans han avisat que això suposa una "vulneració dels drets" dels diputats i que estudiaran la presentació d'un recurs d'empara al Tribunal Constitucional. Fonts de la mesa, en canvi, asseguren que el reglament estableix que les compareixences "sempre" s'han de votar en comissió.