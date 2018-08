La Junta de Seguretat de Catalunya es farà el dijous 6 de setembre al Palau de la Generalitat

La Junta de Seguretat de Catalunya ja té data: es reunirà el dijous 6 de setembre a les 12 del migdia al Palau de la Generalitat. El president Quim Torra serà qui encapçalarà la trobada. El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, va proposar al Govern una reunió d'aquest òrgan, que es va reunir l'any passat després de set anys sense fer-ho.

Sobre la taula, l'executiu espanyol hi vol posar el conflicte dels llaços grocs, després dels últims episodis de violència que s'han produït als carrers de Catalunya. Per la seva banda, el govern català manté la negativa d'abordar aquesta qüestió en una Junta de Seguretat perquè considera que qui té la competència per tractar aquest assumpte és la Generalitat i el cos dels Mossos d'Esquadra.

Per al Govern, la Junta de Seguretat serveix per compartir informació entre els cossos policials catalans i els estatals. "No hi ha problema a parlar de convivència, però la Junta de Seguretat és per tractar temes de coordinació dels cossos policials i d'intercanvi d'informació", va defensar aquest dimarts la portaveu del Govern, Elsa Artadi.

D'altra banda, l'executiu català demana al ministre de l'Interior que actuï contra els agents que han arrencat llaços grocs en les últimes setmanes. Torra van enviar una carta a Grande-Marlaska per demanar-li que depuri responsabilitats dins la policia estatal: dissabte un agent de la Guàrdia Civil va ser identificat com una de les catorze persones que despenjaven simbologia independentista a la Ribera d’Ebre, i un altre agent, en aquest cas de la Policia Nacional, va ser identificat com l’agressor del fotoperiodista Jordi Borràs, ara fa unes setmanes a Barcelona. A aquests dos exemples s’hi suma la denúncia que van presentar els diputats d’ERC Josep Maria Jové i Jenn Díaz quan van ser insultats per un policia nacional a Barcelona, recorda el president.