Junts per Catalunya adverteix que gestionarà els tempos de la investidura

El grup parlamentari de Junts per Catalunya (JxCat), que s'ha reunit aquest dimecres a Berlín amb el president Carles Puigdemont per analitzar els propers passos a seguir, ha reclamat no condicionar el calendari a la investidura del nou president de la Generalitat. El portaveu de la formació, Eduard Pujol, ha afirmat des de Berlin que "el calendari no condicionarà les decisions que s'adoptin perquè l'estratègia fins ara ha donat els seus fruits". "JxCat ha demostrat generositat i flexibilitat perquè ja hem presentat tres candidats i ens hem guanyat el dret a gestionar el temps sent corresponsables amb la voluntat del poble", ha afegit Pujol sobre el compte enrere per a investir un president que s'acaba el proper 22 de maig. "Això no és un Operación Triunfo de política i el candidat més votat no ha pogut ser fins ara investit tot i que gaudeix de tota la legitimitat per ser-ho", ha afegit.

Pujol ha assenyalat que cal trobar el "mecanisme" per portar al Parlament" allò que "el carrer ha legitimat", en referència a la investidura a distància de Puigdemont, que seria possible amb la reforma de la llei de presidència, tot i que molt possiblement el TC la impugnarà posteriorment. Sigui com sigui, Pujol ha reconegut que no s'ha pres "cap decisió" i que l'objectiu segueix sent "posar amb més força l'Estat davant del mirall". "Malgrat que ho hem posat tot sobre la taula, no ha estat una reunió d'advocats", ha apuntat Pujol, en al·lusió als condicionants judicials que han impedit fins al moment la investidura de Puigdemont, Jordi Sànchez i Jordi Turull.