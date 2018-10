Jusapol denuncia Torra i Buch al TSJC per haver incitat a la violència contra els policies el 29-S

El sindicat policial Jusapol, que va organitzar la manifestació del 29 de setembre per demanar l'equiparació salarial –però també per homenatjar el policies enviats a Catalunya per l'1-O–, ha presentat una denúncia al TSJC contra el president de la Generalitat, Quim Torra; el conseller d'Interior, Miquel Buch, i el director general de l'Administració de Seguretat, Jordi Jardí, per delictes relatius a l'exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques. El sindicat vol que siguin citats com a investigats per haver incitat a l'odi i al boicot a la mobilització, ja que creu que els policies van ser "insultats i agredits" per manifestants animats per Torra, Buch i Jardí.

En el text, el sindicat denuncia que es permetés la contramanifestació independentista, que va ser continguda pels Mossos perquè no es trobés amb la de Jusapol, i critica que Torra animés a participar-hi. A més, considera que el dispositiu de seguretat va ser "insuficient" i va respondre a instruccions polítiques dels denunciats.

Jusapol aporta diferents notícies, entre les quals una en què apareixen declaracions del mateix Torra animant a ocupar la plaça de Sant Jaume perquè no ho fessin els policies espanyols. També cita declaracions de Miquel Buch acusant el sindicat de "provocar" i, a parer de Jusapol, "justificant així les agressions sofertes i les resolucions adoptades per impedir i boicotejar la manifestació".

Segons el sindicat, les manifestacions convocades per l'ANC, els CDR i la CUP "incentivaven l'odi i la violència cap als policies nacionals i guàrdies civils". "Aquest suport de les autoritats va ser eficaç i suficient perquè l'ACN, els CDR i la CUP actuessin fora de la legalitat, ocupessin la plaça de Sant Jaume i anessin a buscar la manifestació de Jusapol per insultar i agredir els seus manifestants, sabent que els Mossos no utilitzarien tots els mitjans per impedir-ho", apunta la denúncia.

Segons el sindicat, la "inseguretat física" dels manifestants davant del "seguiment amenaçant i violent dels acòlits dels denunciats i les agressions verbals i físiques sofertes per molts dels participants" eren un "objectiu buscat pels denunciats" per evitar així la presència de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, "contra la qual han mostrat el seu rebuig i odi". Jusapol denuncia insults, amenaces i agressions amb pintura i àcid.

També es personarà com a acusació popular en les querelles presentades de forma individual per diversos manifestants.