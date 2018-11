Jusapol convoca una nova marxa aquest dissabte per homenatjar els policies de l'1-O

El sindicat policial Jusapol ha convocat una nova manifestació aquest dissabte a les 12 del migdia davant la comissaria de Via Laietana de Barcelona per homenatjar els cossos policials que van reprimir el referèndum de l'1-O. Una marxa que s'ha comunicat al departament d'Interior, tot i que el sindicat encara no n'ha anunciat oficialment el recorregut. Jusapol vol tornar-se a manifestar a Barcelona el 10 de novembre "per acabar la reivindicació com es mereix" i exercir el seu "dret democràtic de reunió" després dels "disturbis i conductes greus" que van protagonitzar alguns grups independentistes el 29 de setembre passat, uns fets que van acabar amb sis detinguts i amb enfrontaments i càrregues dels Mossos.

L'organització va convocar concentracions el dijous següent a les seus del PSOE, on van demanar la dimissió del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per no haver condemnat les agressions patides per alguns policies el dissabte 29 de setembre i per no haver demanat responsabilitats a la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona. De fet, Jusapol v a presentar una denúncia al TSJC contra el president de la Generalitat, Quim Torra; el conseller d'Interior, Miquel Buch, i el director general de l'Administració de Seguretat, Jordi Jardí, per delictes relatius a l'exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques. El sindicat vol que siguin citats com a investigats per haver incitat a l'odi i al boicot a la mobilització, ja que creu que els policies van ser "insultats i agredits" per manifestants animats per Torra, Buch i Jardí.