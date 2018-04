JxCat anuncia que ja té "lligat" amb ERC i la CUP investir Sànchez en segona volta

Junts per Catalunya (JxCat) dona per fet que Jordi Sànchez serà investit en segona volta com a president de la Generalitat. Així ho ha assegurat la portaveu del grup parlamentari, Elsa Artadi, en una entrevista a TV3, aquest divendres al matí: "Potser no en primera votació, però no tenim cap dubte que la passarem [la investidura] en segona votació, ho estem treballant. Tenim lligat a tres que passarà això", ha afegit, i ha confirmat que ja tenen pactat amb ERC i la CUP investir el número dos de JxCat en segona volta, és a dir, per majoria simple.

Per ser investit en segona volta, el candidat necessita obtenir més 'sí' que 'no', independentment de la xifra, de manera que els sobiranistes han de superar els previsibles 65 vots en contra que sumen Cs, PSC, CatECP i PP. "La decisió és a tres i és investir en segona ronda", ha insistit Artadi, cosa que significaria que la CUP es tornaria a abstenir —com ja va fer quan el candidat va ser Jordi Turull— i la votació tiraria endavant amb els vots de JxCat i ERC, comptant amb la delegació dels diputats a l'exili: Comín i el president Carles Puigdemont.

Tanmateix, ha reconegut que "si es fa la investidura serà perquè Llarena permet la investidura", ja que el jutge del Tribunal Suprem manté en presó preventiva l'exlíder de l'ANC i actual diputat de JxCat, de manera que Artadi confia que es respectin les mesures cautelars dictades pel Comitè de Drets Humans de l'ONU, que insten a respectar els drets polítics de Sànchez. Així mateix, ha reconegut que "les resolucions de l'ONU no són vinculants, però són d'obligat compliment", i que en el cas de Sànchez, les Nacions Unides han dictat unes mesures cautelars per impedir que es vulnerin els drets del diputat mentre s'estudia la seva situació.

Sobre les opcions que Puigdemont torni a intentar ser investit, Artadi ha respost que el president "sempre és el candidat", i que el seu grup parlamentari treballa amb la idea de poder-lo investir en algun moment. "La situació del president Puigdemont va canviant i l'estratègia per poder-lo investir s'ha d'anar adaptant a cada situació, i la d'avui és diferent de la d'ahir", ha detallat, de manera que ara intentaran modificar la llei de presidència de la Generalitat per poder-lo investir sense que estigui present en el ple del Parlament.

Sobre la decisió del Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein (Alemanya) de posar-lo en llibertat sota fiança i de descartar el delicte de rebel·lió pel qual és investigat a Espanya, ha demanat que les mesures adoptades per la justícia alemanya facin replantejar l'estratègia de l'estat espanyol: "Els estan dient precisament que són presos polítics". A més, ha recordat que el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, va negar al Congrés de Diputats que s'haguessin destinat fons públics al referèndum de l'1 d'octubre, per la qual cosa preveu que Puigdemont no sigui extradit per malversació: "Confiança plena", ha sentenciat.