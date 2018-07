JxCat i ERC presenten esmenes conjuntes a la moció de la CUP i eliminen la referència a la declaració del 9-N

Els grups parlamentaris de JxCat i ERC han presentat esmenes conjuntes a la moció de la CUP que pretén "reiterar els objectius" de la declaració d'inici del procés del 9-N del 2015 i "fer efectives" les lleis suspeses pel Tribunal Constitucional (TC). El text de les esmenes, avançat per l'ACN, elimina la referència a la declaració del 9-N, i referma la voluntat de dur a terme les actuacions "necessàries" per assolir "democràticament" la independència. A més, les esmenes de JxCat i ERC proposen afegir a la moció un paràgraf que concreti que el Parlament, apel·lant al "diàleg, l'entesa i la concòrdia", expressa la voluntat "d'iniciar negociacions" per tal de fer "efectiu" el "mandat democràtic de creació d'un estat català independent en forma de República".

Els cupaires han presentat el text que van secundar les formacions independentistes la legislatura passada amb la voluntat de seguir avançant en la construcció de la República de manera unilateral assumint la plena sobirania de la cambra catalana. De fet, la moció aprovada el 2015 anotava que "el Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió del poder constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió democràtica de l’estat espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions de l'estat espanyol, en particular del Tribunal Constitucional, que considera mancat de legitimitat i de competència arran de la sentència de juny del 2010 sobre l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, votat prèviament pel poble en referèndum, entre altres sentències".

En la moció, els anticapitalistes també insten el Govern a "fer efectiu el contingut dels articles suspesos pel Tribunal Constitucional" d'un reguitzell de normatives aprovades durant l'anterior mandat, entre les quals hi ha la de pobresa energètica, la de canvi climàtic o la d'assistència sanitària universal. En total, deu lleis, que JxCat i ERC en la seva esmena proposen augmentar a quinze. Però els dos socis de Govern proposen substituir la fórmula "fer efectiu" per "treballar en els mecanismes i instruments necessaris per fer efectiu" el contingut de les normatives. Un canvi que va en la línia del que ha expressat en més d'una ocasió la portaveu de l'executiu, Elsa Artadi, partidària d'iniciar procediments judicials per recuperar aquestes lleis –una manera seria que Pedro Sánchez retirés les impugnacions de Mariano Rajoy–. Però la CUP demana desobediència a l'executiu perquè posi en marxa les lleis ignorant l'anul·lació del TC. A més, JxCat i ERC demanen suprimir el punt 4 de la moció cupaire en què s'instava el Govern a presentar en un termini de 90 dies un projecte de llei on es recuperi el contingut material dels articles anul·lats pel TC.

Per la seva banda, els comuns també volen canvis a la moció. A banda de retirar l'apartat en què el Parlament "reitera els objectius" de la declaració de ruptura del 9-N, també proposen un canvi en el redactat del punt 1 i suggereixen referir-se al dret a decidir i no a la independència. "[El Parlament] s'emplaça a fer passos endavant per a construir un país més sobirà en què els ciutadans i ciutadanes de Catalunya puguin materialitzar la lliure decisió sobre el futur del nostre país de forma democràtica i col·lectiva".

Paral·lelament, la mesa ha tombat les peticions de reconsideració de Cs, PSC i PP a la tramitació de la iniciativa dels anticapitalistes. Després que els portaveus dels partits constitucionalistes exposessin els seus arguments, els membres de JxCat i ERC a la mesa han fet valer la seva majoria per mantenir viva la iniciativa cupaire i que es debati al ple d'aquesta setmana. Un dels arguments que esgrimeixen és que el reglament del Parlament estableix "caducitat per finiment de legislatura de les tramitacions parlamentàries", de manera que interpreten que la resolució del 9 de novembre del 2015, i en conseqüència la sentència del TC que la va anul·lar, "no poden estendre la seva eficàcia més enllà de la legislatura en què s'ha originat". Les forces constitucionalistes no preveuen portar al TC aquesta iniciativa perquè creuen que no tenen temps de presentar un recurs d'empara. Si la iniciativa es vota al ple, el TC només la podrà anular a proposta del govern espanyol o dels grups del Congrés.