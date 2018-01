JxCat manté que hi ha acord amb ERC per la investidura: "Donar suport a Puigdemont vol dir donar-li suport"

Després de la primera sessió plenària en què s'ha escollit el nou president del Parlament, Junts per Catalunya s'ha mostrat satisfeta per la majoria independentista a la mesa i ho ha situat com a "segon pas" per recuperar les institucions després de la victòria sobiranista a les eleccions del 21 de desembre. El tercer pas, per al grup, és investir Carles Puigdemont. En roda de premsa, la diputada Elsa Artadi ha assegurat que l'acord amb ERC per fer-ho es manté i consisteix en investir l'actual president sigui com sigui -malgrat que ERC no interpreta el mateix-. Sobre com la via per votar-lo com a nou president mentre resideixi a Bèlgica, Artadi ha dit que s'estan estudiant "tots els mecanismes" del reglament per fer-ho. També ha explicat que en els propers dies es negociarà el nou govern i el pla de la legislatura.

"Donar suport al president Puigdemont vol dir donar-li suport", ha constatat Artadi, un cop els republicans matisessin ahir a última hora del dia el comunicat conjunt que ells mateixos havien fet amb JxCat de la tarda. La literalitat de la nota era: "JxCat i ERC han arribat a l'acord de votar la candidatura de Roger Torrent a president del Parlament. En la línia de restitució de les institucions, també han acordat donar suport a la proposta de candidat a la presidència de la Generalitat de JxCat, Carles Puigdemont". Segons els republicans,això no implica accepta també una investidura a distància (a la que fins ara havien mantingut distàncies) sinó només proposar-lo per al debat d'investidura.

La CUP també s'ha pronunciat a les negociacions i ha explicat que fa 48 hores que no té cap reunió de treball amb JxCat ni ERC. El diputat Carles Riera, que ha criticat que el nou president del Parlament no hagi tingut un discurs "republicà", ha avisat que la CUP "no és un xec en blanc" i ha instat els grups independentistes a seure a negociar amb "rigor" i amb més celeritat.

"Ara el que ve és molt important i les formes han de canviar. És important que els possibles consensos es cuidin i, fins ara, no hem anat pel bon camí". Els vots dels cupaires poden ser decisius per investir Carles Puigdemont si voten en contra perquè consideren que no es compromet amb la "unilateralitat". "Ens podem comprometre sense límits amb un Govern que impulsi la República de forma unilateral, però no amb un Govern que desenvolupi l'autonomia", ha insistit.

De la seva banda, ERC ha estat l'únic grup parlamentari que ha decidit no sortir en roda de premsa un cop acabada la constitució del Parlament.

A partir d'ara, el reglament estableix vuit dies per constituir els grups parlamentaris i deu per celebrar el debat d'investidura. Torrent s'ha de reunir amb tots els grups parlamentaris i proposar el candidat amb més suports. Està pactat que aquest sigui Carles Puigdemont. Ara bé, el dubte és que passarà després: ERC segueix mantenint els dubtes d'una investidura a distància i no es compromet a votar el president de la Generalitat. El govern espanyol ja ha dit que recorreria al Tribunal Constitucional si s'intentava una investidura no presencial.