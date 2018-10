Els primers efectes del desacord entre JxCat i ERC: el govern català perd 11 votacions que hauria guanyat

Els governs sense majoria absoluta acostumen a suar al Parlament per legislar al seu gust. Si, a més, no tenen un soci estable -la CUP ha remarcat que és a l'oposició- la suor freda creix a mesura que s'apropen les votacions. Però, si renuncia a quatre vots (cinc sumant-hi el de Toni Comín) unes hores abans de votar, la situació es fa insostenible. Els primers efectes del desacord entre JxCat i ERC s'han començat a votar aquest mateix dimarts al Parlament: El Govern ha perdut 13 votacions en el debat de política general, 11 de les quals hagués guanyat de comptar amb els vots dels 4 diputats de Junts per Catalunya.

En la passada legislatura, el Govern ja va perdre algunes votacions quan la CUP va decidir marcar perfil propi, però mai abans un executiu s'havia mostrat tan dèbil en la cambra. Entre el 2010 i el 2015, el govern de CiU encapçalat per Artur Mas tampoc va tenir majoria, però sempre va aconseguir que algun altre grup li fes de crossa, PP i ERC principalment.