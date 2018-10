L'oposició avisa que JxCat i ERC posen en perill el Parlament i ja parla d'eleccions anticipades

Després d'un dia de discrepàncies entre JxCat i ERC per la fórmula amb què han de votar els diputats processats que integren el grup liderat per Carles Puigdemont, el debat de política general ha quedat ajornat i l'oposició ha carregat durament contra els dos socis del Govern, a qui han acusat de posar en risc el Parlament. "Avui és el dia de la vergonya absoluta protagonitzada pels senyors del processisme", ha etzibat la líder de l'oposició, Inés Arrimadas, que ha parlat de la "setmana negra" per a Catalunya després dels "assalts violents dels comandos separatistes" i la voluntat de "saltar-se les resolucions judicials" de JxCat i ERC aquest dijous.

Els grups de l'oposició, tret de la CUP, no veuen viable la fórmula que han acordat JxCat i ERC i alerten que provoca "inseguretat jurídica" a la institució. Un diagnòstic que han compartit la portaveu socialista, Eva Granados, i la presidenta del grup parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Jéssica Albiach. El PSC ha anunciat que presentarà un recurs d'empara al Tribunal Constitucional si la mesa autoritza que els diputats de JxCat processats votin en contra del criteri dels lletrats. "Els diputats estan suspesos: no cobren. Tota la resta és comèdia", ha subratllat Granados, que ha acusat JxCat de "trair" ERC amb el que s'havia pactat i votat dimarts al ple.

Albiach també s'ha focalitzat en el grup de Puigdemont i l'ha acusat de "fer saltar pels aires" el contingut del dictamen aprovat dimarts, al qual els comuns també van donar suport. "Posen en dubte la seguretat jurídica d'aquesta cambra", ha explicat Albiach, perquè deixa els funcionaris de la cambra en la tessitura de si accepten els vots en un ple encara que la mesa els accepti. A més, s'obre la porta que hi hagi impugnacions del que s'aprovi al Parlament. "JxCat i ERC han tornat a posar per davant la seva lluita per l'hegemonia i el relat. El país no es mereix aquesta degradació. Tenim un Govern que agonitza i tenim seriosos dubtes que aixequin el cap", ha admès Albiach, que ha apuntat que si JxCat i ERC no arriben a un acord s'hauran de plantejar convocar eleccions.

Qui ha demanat un avançament electoral amb totes les lletres ha sigut el president del PP a Catalunya, Xavier García Albiol. "L'única solució passa per la dissolució del Parlament i la convocatòria d'unes noves eleccions", ha afirmat en roda de premsa, i ha afirmat que Catalunya "està governada per uns antisistema". "Torra, ERC i la CUP són uns antisistema de les institucions catalanes i Catalunya està en mans d'uns irresponsables", ha conclòs.

La CUP convocarà la seva militància

Per la seva banda, la diputada cupaire Maria Sirvent ha anunciat que la CUP convocarà aviat la seva militància per "analitzar de manera profunda" la situació política i prendre decisions sobre l'acció política dels anticapitalistes en un futur. En roda de premsa, ha asseverat que "no és un dia de satisfacció" i que la situació és "complexa". "Lamentem profundament aquest espectacle i que molta gent no estigui entenent el que ha passat avui", ha apuntat.

"La CUP segueix mantenint que aquests diputats no estan suspesos perquè així ho ha decidit el Parlament per majoria absoluta a la cambra. Els seus drets i deures estan absolutament intactes i en conseqüències les delegacions aprovades per la mesa segueixen plenament vigents", ha subratllat Sirvent en roda de premsa. La diputada cupaire ha assenyalat que el seu partit és "conscient" que aquest Procés comporta "costos polítics i personals" però que la qüestió de fons és de "sobirania" i que s'ha d'entendre en clau antidemocràtica de l'Estat.