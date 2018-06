JxCat i ERC no aclareixen si donaran suport a la moció de la CUP per ratificar la declaració de ruptura del 2015

JxCat i ERC deixen en l'aire el seu suport a la moció que la CUP va registrar aquest dilluns per ratificar la "vigència" de la declaració de ruptura del Parlament aprovada el 9 de novembre del 2015. Una resolució que manifestava la sobirania de la cambra catalana per davant del Tribunal Constitucional i que, precisament, l'alt tribunal espanyol va suspendre posteriorment. En roda de premsa aquest dimarts, la portaveu adjunta de JxCat, Gemma Geis, ha destacat que la mesa del Parlament ha admès a tràmit la iniciativa dels cupaires i no ha volgut avançar quin serà el posicionament del seu grup en la votació de la setmana vinent. "Farem propostes i aportacions", ha advertit, però, la representant de la llista encapçalada per Carles Puigdemont.

La CUP ha fet aquesta proposta per recalcar la sobirania del Parlament i ha insistit en aquest sentit el diputat Vidal Aragonés, que ha advertit que "la sobirania del Parlament no es transacciona". Ho ha dit en ser preguntat per si estava disposat a valorar esmenes de la resta de forces independentistes. Geis, que ha evitat respondre si el seu grup creu que la declaració de ruptura encara té vigència, ha defensat que JxCat es "manté ferm a l'hora de defensar la sobirania del Parlament", cosa que es demostra, des del seu punt de vista, amb el fet que la mesa hagi permès la tramitació de la proposta, tot i que ho desaconsellessin els lletrats i que el TC suspengués la resolució de l'anterior legislatura.

Per la seva banda, la portaveu d'ERC, Anna Caula, ha considerat que el text dels cupaires es pot "enriquir" i "trobar consens" per donar-hi suport. "Hem d'analitzar com presentem esmenes", ha asseverat Caula, que ha apuntat que "han passat moltes coses des d'aquell moment [el 2015]". "Hem d'analitzar realment on som, on volem arribar i quins passos ens queden per fer i a partir d'aquests criteris presentarem esmenes", ha afegit.