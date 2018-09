JxCat i ERC acosten posicions en una reunió amb els presos a Lledoners però encara veuen lluny l'acord

Sense acord per les suspensions. La plana major de JxCat i ERC han mantingut una reunió aquest dimecres el matí a la presó de Lledoners per abordar com responen a la suspensió dels diputats processats per rebel·lió, però no han aconseguit arribar a un pacte. Segons fonts consultades per l'ARA, la trobada "no ha anat malament" tot i que l'acord entre les dues formacions -admeten- encara és lluny. Ara bé, els consultats valoren el to amb què s'ha mantingut la reunió en comparació amb el que es va produir en la trobada de la setmana passada, també a Lledoners, en què la cimera va acabar amb posicionaments a les antípodes. "Ens cal arribar a un acord i s'està intentant acostar posicions", afirmen fonts coneixedores de la trobada.

El calendari, a més, és atapeït: abans del debat de política general, que començarà el 2 d'octubre, les dues formacions ho han de tenir resolt. Si no és així, el Parlament entrarà en una situació de bloqueig desconeguda que podria propiciar noves eleccions a partir del 27 d'octubre, quan farà un any que el govern espanyol va convocar els comicis del 21 de desembre. És per això que tan ERC com JxCat s'han emplaçat a trobar una solució que es debati a la mesa de la cambra de dimarts de la setmana que ve.

Els diputats afectats per la suspensió de Llarena són Carles Puigdemont i Toni Comín a l'exili, i Jordi Turull, Jordi Sànchez, Josep Rull, Raül Romeva i Oriol Junqueras a la presó. Segons fonts tan de JxCat com d'ERC, tots ells estan participant activament en la recerca d'un acord.

Quines són les diferències que, ara per ara, separen JxCat i ERC?

D'acord amb fonts les fonts consultades de JxCat, la llista de l'expresident Carles Puigdemont manté que les suspensions s'han de tramitar a través de la comissió de l'Estatut del Diputat i s'han de sotmetre a votació del ple -tal com va avançar l'ARA-. Assumeixen, també, que si el rebuig de les suspensions acaba impugnada als tribunals el Govern es quedaria amb 59 diputats, ja que la renuncia a l'escó -afegeixen- no està sobre la taula. "Hem de denunciar les ingerències del jutge Llarena i l'alteració de les majories parlamentàries", afirmen fonts de la llista de l'expresident Carles Puigdemont, a qui afirmen no volen "suspendre" ni "substituir".

Per la seva banda, ERC defensa que és "prioritari" mantenir les majories parlamentàries actuals i que els diputats mantinguin l'acta de diputat. En aquest sentit, segons expliquen fonts republicanes, veuen amb bons ulls la substitució dels parlamentaris a través d'un acord de mesa. Aquesta via la va apuntar el mateix jutge Pablo Llarena en la resolució en què suspenia els diputats.

Com s'acosten posicions?

Segons fonts coneixedores, JxCat exploraria ara una fórmula perquè els diputats suspesos seguissin exercint el vot i, d'aquesta manera, mantenir les majories parlamentàries tal com vol ERC. Una via que algunes fonts republicanes es mostren escèptiques sobre la seva viabilitat, però confien que el desacord s'acabi resolent aviat.

Per la seva banda, els republicans acceptarien estudiar la possibilitat de tramitar les suspensions a través de la Comissió de l'Estatut dels Diputats i que, si així ho determinés el dictamen d'aquesta comissió, es votessin al ple. En tot cas, aquesta és la línia amb què s'han emplaçat a treballar ambdues formacions, ja que ara per ara la solució no està tancada. Si no s'aconsegueix consensuar una resposta, fonts de JxCat fins i tot es disposen a anar a acudir en unes eleccions anticipades. "No podem acceptar la suspensió de Puigdemont ni les ingerències de Llarena. El més important és la sobirania del Parlament", asseguren.

Quines eren les posicions del mes de juliol?

JxCat i ERC van protagonitzar una guerra oberta el mes de juliol per les suspensions. En aquell moment el xoc va ser per la situació de Carles Puigdemont. JxCat acceptava substituir els seus diputats empresonats -segons fonts de la formació, així ho demanaven en aquell moment Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull- pel darrer ple del període de sessions, però no l'expresident Puigdemont. ERC, en canvi, demanava que s'arribés a una solució que afectés a tots els diputats igual.