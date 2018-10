JxCat i ERC discrepen sobre el paper del PSC en la legislatura

La tensió entre JxCat i ERC s’ha concentrat fins ara al Parlament, però en el debat dels pressupostos hi ha el risc que es traslladi també a la plaça de Sant Jaume. I aquest cop amb el PSC en l’epicentre de la discrepància. Mentre que ERC està decidida a treballar per incorporar els socialistes a la llista d’aliats potencials de la legislatura, JxCat, amb el president, Quim Torra, al capdavant, els ha exclòs abans de plantejar-se cap tipus de negociació si no hi ha un canvi de posicionament respecte als presos polítics i l’autodeterminació. Tot això en plena recerca de socis per als pressupostos del 2019, que, segons la llei de finances públiques, s’haurien d’haver presentat al Parlament el 10 d’octubre.

Fonts de l’entorn del president consultades per l’ARA asseguren que Torra no és partidari de negociar els pressupostos amb el PSC “en cap cas”, però admeten que ara mateix encara no ha mantingut cap reunió per parlar sobre aquesta qüestió amb el vicepresident, Pere Aragonès, a qui sí que veuen predisposat a negociar amb els socialistes. Des d’ERC asseguren que el president no ha traslladat cap “veto” i que mantenen l’estratègia de “parlar amb tothom”. Fonts de JxCat remarquen, però, que al Parlament “no negociaran els comptes amb els socialistes si no hi ha gestos amb els presos i l’autodeterminació”. Són les mateixes condicions que també han fixat per donar suport als comptes de Pedro Sánchez a Madrid, malgrat que dins del PDECat algunes veus -sobretot al Congrés de Diputats- veurien bé una posició menys bel·ligerant amb el PSOE.

Esquerra tampoc s’asseurà a negociar a Madrid sense contrapartides polítiques, però no té cap problema a fer-ho per parlar dels pressupostos catalans. De fet, el vicepresident, Pere Aragonès, ja s’ha trobat amb la portaveu econòmica del PSC, Alícia Romero, i les dues parts s’han emplaçat a tornar-se a veure aviat, segons expliquen fonts consultades per l’ARA. Els republicans no tanquen la porta a acordar els comptes de la Generalitat amb els socialistes, tot i que les fonts reconeixen que és amb els comuns amb qui hi ha més bona sintonia.

El rol dels comuns

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va reivindicar fa poc un triple acord pressupostari per tirar endavant els comptes de l’Estat, de la Generalitat i de Barcelona. Una proposta que interessa tant a JxCat com a ERC si només es tenen en compte les dues últimes variables. “Si hi ha una proposta [per vincular l’aprovació dels diferents pressupostos], que la faci Pedro Sánchez”, afirmen des de l’espai que encapçala Carles Puigdemont. En aquest sentit, el PDECat critica que el líder de Podem, Pablo Iglesias, s’erigeixi en el negociador de la Moncloa, i a les files d’ERC ahir mateix el portaveu adjunt al Congrés, Gabriel Rufián, avançava quina seria la resposta d’Oriol Junqueras quan Iglesias li demani divendres a la presó de Lledoners el suport als pressupostos de l’Estat: “No es poden fer servir els diners perquè ens oblidem dels presos polítics”. A Madrid l’acord és “improbable”, però a Catalunya Economia està disposada a fer concessions.

Reforma fiscal

El programa electoral amb què ERC es va presentar a les eleccions del 21-D només recollia en matèria fiscal una possible rebaixa dels tipus mínims de l’IRPF. Però tant el PSC com els comuns reclamaran molt més en matèria fiscal per cedir els seus vots al Govern, especialment pel que fa a l’impost de successions i a l’IRPF. En una entrevista recent a l’ARA, Aragonès va confirmar que no tancaven la porta a canvis en aquesta línia, tot i que no era la prioritat. Ara bé, segons ha pogut saber l’ARA, la conselleria ja ha començat a moure’s per aproximar-se als comuns, al PSC o a tots dos alhora, conscient que qualsevol moviment haurà d’acordar-se amb JxCat.

Durant el debat de política general, ERC va negociar precisament una moció dels socialistes en matèria fiscal en què plantejava incloure una reforma de l’impost de successions en la llei de mesures fiscals i financeres que acompanyarà el projecte de pressupostos. Un viratge de 180 graus respecte a la passada legislatura, quan els republicans eren molt reticents a tocar aquest impost, amb l’argument que no hi havia “marge”.

Pel que fa a l’IRPF, ERC proposa apujar els tipus a les rendes altes durant la legislatura, i així ho ha fet saber als interlocutors de l’oposició. Aquesta qüestió va generar divisió al Govern la passada legislatura, quan es negociaven els comptes amb la CUP, fins al punt que l’expresident Puigdemont va intervenir per tallar la possibilitat d’increment d’impostos, tot i que l’exvicepresident Oriol Junqueras n’era partidari. Ara, però, fonts de JxCat no tanquen la porta a aquesta possibilitat.

Estratègia de fons

La discrepància entre JxCat i ERC en relació amb el PSC va més enllà dels comptes, ja que també és d’estratègia de fons. Els republicans els volen sumar, a més del pacte pressupostari, al consens en defensa dels drets civils i polítics, i, des de la presó, fins i tot Junqueras ha fet una crida a comptar amb ells en els pactes municipals. En canvi, JxCat veu el PSC com a “còmplice” de la repressió contra l’independentisme. “Si ara Iceta es posa a demanar la llibertat dels presos polítics, en podríem parlar”, expliquen fonts consultades per l’ARA, molt crítiques, per exemple, amb l’acord a la mesa entre el PSC i ERC per rebutjar les delegacions de vot de Puigdemont, Turull, Rull i Sànchez. El Govern té davant seu un possible soci incòmode que torna a posar a prova la seva estabilitat.

IRPF a les rendes altes

Un dels grans conflictes de la passada legislatura entre JxSí i la CUP -i entre ERC i el PDECat- va ser l’increment del tipus de l’IRPF per a les rendes altes. Els republicans acceptaven apujar un punt per cada tram de més de 90.000 euros, però Carles Puigdemont i els consellers del PDECat s’hi van negar en rodó. Ara ERC negocia amb el PSC i els comuns introduir un canvi similar durant la legislatura argumentant que les rendes altes paguen menys a Catalunya que a la resta de l’Estat.

Canvis a successions

L’exvicepresident del Govern Oriol Junqueras era molt reticent a fer qualsevol canvi en l’impost de successions que s’afegís al que ja van introduir el 2012 ERC i CiU. Però aquesta legislatura la necessitat de buscar suport entre els grups de l’oposició -el recurs del referèndum va acabar convencent la CUP l’any passat- ha fet canviar d’opinió ERC, que ja ha proposat al PSC reformar l’impost. Encara no han començat formalment les negociacions ni s’ha consensuat l’estratègia amb JxCat.