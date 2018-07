JxCat, ERC accepten finalment ratificar la declaració de ruptura del 9-N a la moció de la CUP

Junts per Catalunya (JxCat) i ERC han acceptat finalment fer referència a la declaració de ruptura del 9-N a la moció que portarà al ple demà la CUP. Tot i que fins ahir tots dos partits defensaven treure del text dels cupaires que el Parlament reiterés "els objectius polítics" de la resolució del 9 de novembre "sobre l'inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre de 2015, legitimats pels resultats del referèndum de l'1 d'octubre i de les eleccions del 21 de desembre del 2017", la formació anticapitalista ha aconseguit que el fragment s'hi inclogui després de "dures negociacions".

Tots dos partits han acceptat alhora fer efectives les lleis suspeses pel TC quan en les transaccions que van presentar es limitaven a comprometre's a "treballar en els mecanismes i instruments per fer efectiu el contingut dels articles suspesos i anul·lats". Així mateix, JxCat i ERC també han cedit a la crida al "diàleg, l'entesa i la concòrdia" per expressar "la voluntat d'iniciar negociacions" per materialitzar la República. Però curiosament les dues grans formacions independentistes han secundat una moció del PSC, que també es debatrà demà, perquè el president Quim Torra convoqui tots els grups parlamentaris "amb l'objectiu de constituir un espai de diàleg per facilitar acords sobre tots els grans temes de país" i "obrir una etapa de diàleg amb el govern d'Espanya per tal d'arribar a pactes i acords que donin sortida a les necessitats polítiques, econòmiques i socials de la població de Catalunya".

La CUP, en canvi, ha acceptat afegir, com reclamaven totes dues formacions, el compromís del Parlament "d'assolir els objectius polítics anteriorment expressats per vies democràtiques i no violentes" com a "dipositari de la sobirania del poble de Catalunya i amb fidelitat a la seva voluntat". Aquest acord 'in extremis' permetrà que es mantingui la unitat d'acció independentista que hi va haver la legislatura passada i que també hi ha a l'actual.