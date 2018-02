JxCat i ERC s’emplacen a tancar ja un pacte tot i el bloqueig

La majoria independentista no té la intenció d’allargar gaire més les converses sobre la investidura i vol tancar un pacte aquesta setmana. Malgrat que les posicions segueixen enrocades, tant JxCat com ERC confien que aviat trobaran el desllorigador. “Les negociacions no es poden allargar gaire més”, sostenia ahir un dels dirigents de JxCat, mentre que els republicans també coincidien que la intenció és tancar-ho com més aviat millor. Segons fonts parlamentàries, JxCat ha fet arribar als republicans i la CUP una proposta per reformar la llei de la presidència i introduir-hi la possibilitat de fer una investidura a distància.

El canvi, d’acord amb els plans de JxCat, passaria per presentar la iniciativa per lectura única -les comissions legislatives del Parlament encara no estan creades- i aprovar la modificació abans de la investidura. Si el compte enrere per a unes noves eleccions no ha començat a córrer -tal com interpreten els lletrats, tot i les discrepàncies dins els serveis jurídics-, els independentistes consideren que tenen temps per fer la reforma legal abans que el president del Parlament, Roger Torrent, torni a convocar el ple d’investidura. D’altra banda, JxCat també té la intenció que el Govern, començant per la presidència, tingui la direcció política a Brussel·les, mentre que a Barcelona es duria a terme la gestió del dia a dia. El pla de Puigdemont no convenç els republicans.

Ahir la CUP va augmentar la pressió sobre JxCat i ERC. En una roda de premsa al Parlament, la diputada Natàlia Sànchez va exigir a les dues formacions independentistes que arribessin a un acord ferm i el posessin sobre la taula dels cupaires. “No té sentit entrar a valorar la proposta d’una de les forces polítiques només”, va dir la diputada. Sànchez va recordar, a més, que el compromís de la CUP és materialitzar la República i va lamentar que la línia d’actuació dels dos partits sigui retornar a la “normalitat”.

Mentre l’independentisme negocia com arribar a un acord per a la investidura, ahir l’oposició va censurar totes les propostes sorgides de les files independentistes. Tant el PP com el PSC i Ciutadans van avisar que no es quedaran de braços plegats davant una reforma de la llei de la presidència o la creació d’un Consell de la República -el nom que es vol donar a les parts del Govern que es pilotin des de Brussel·les- dirigit per Puigdemont des de l’exili. “És absolutament il·legal i seria bo que s’ho traguessin del cap”, va dir el portaveu del PP, Alejandro Fernández, que va avisar que “iniciatives com aquesta són les que van provocar l’aplicació del 155”. Per a Ciutadans, ha arribat el “ game over ” de Puigdemont, mentre que la portaveu socialista, Eva Granados, va rebutjar canviar lleis per adaptar-les a la “situació personal” del president.

Els comuns, en un altre to però també rebutjant els plans de JxCat, van demanar recuperar l’autogovern i van recordar que els “gestos simbòlics” es paguen cars, en al·lusió a la proclamació de la República que va desencadenar la querella de rebel·lió contra el Govern.