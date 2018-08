JxCat avisa que Euskadi és una realitat "diferent" i mostra sorpresa perquè Urkullu només ha visitat Junqueras

JxCat ha advertit avui que Catalunya i Euskadi són "realitats diferents" amb estratègies polítiques diferents i ha cridat a "evitar iniciatives no consensuades que puguin ser usades per l'Estat". A més d'expressar "malestar i sorpresa" perquè el lehendakari basc, Íñigo Urkullu, visités només a Oriol Junqueras i no també a altres polítics a la presó.

Durant la seva compareixença ahir després del primer Consell Executiu del nou curs polític, Urkullu va reflexionar sobre la situació a Catalunya, va fer una crida a "fer tot el possible per rebaixar la tensió" i ha lamentat "la judicialització de la política i la politització de la justícia, un embolic en què estem permanentment i que no contribueix a la convivència i la cohesió".

A més, va suggerir que excarcerar l'exvicepresident i líder d'ERC Oriol Junqueras -al que va visitar a la presó-, així com a altres polítics catalans presos, podria afavorir la "distensió" i millorar la "cohesió social" a Catalunya.

Després d'aquestes afirmacions, fonts de Junts per Catalunya (JxCat) han explicat a Efe que "Catalunya i Euskadi són realitats diferents amb estratègies polítiques diferents i, per tant, cal respectar la política i els actors de cada territori, sense interferències no consensuades entre uns i altres ".

Aquestes fonts han avisat així que "cal evitar les iniciatives no consensuades que puguin ser utilitzades per l'Estat per intentar afeblir o dividir l'independentisme", pel que han subratllat que la "unitat d'acció és la clau de l'èxit que garanteix la majoria política i social independentista a Catalunya ".

Després de recordar que el lehendakari ja va intentar intervenir en el debat català l'octubre passat "sense èxit", aquestes mateixes fonts de la formació independentista han expressat així mateix el seu "malestar i sorpresa" per la visita d'Urkullu únicament a Junqueras a la presó de Lledoners.

Especialment en tenir en compte, assenyalen des JxCat, la "relació personal i política" que el mandatari basc té amb altres polítics a la presó, "molt particularment" amb l'exconseller de Presidència de la Generalitat Jordi Turull ", han incidit.

De fet, el vicepresident del Parlament i diputat de JxCat, Josep Costa, ha assegurat en una piulada que espera que Urkullu es referís a l'alliberament de tots els presos polítics.