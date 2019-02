JxCat i el PDECat acceleren per tancar un acord a contrarellotge per al 28-A

15 de març. Aquesta és la data encerclada al calendari de JxCat, el PDECat i també la Crida Nacional per la República per decidir com es presenten a les eleccions generals del 28 d’abril. És el dia que s’acaba el termini per presentar les coalicions davant la Junta Electoral i això obliga aquest espai a accelerar els contactes a contrarellotge i intentar tancar un “acord global” que permeti bastir les candidatures del 28-A però també, de passada, les de les eleccions europees i municipals. La seva intenció és arribar a una fórmula que mantingui la mà estesa “a la unitat” independentista i que, alhora, els solucioni les tres cites a les urnes, on preveuen presentar-se de la mateixa manera. Ara bé, tampoc es descarta el trencament, que es materialitzaria amb la Crida presentant-se en solitari contra un PDECat pilotat pels més distants a l’expresident Carles Puigdemont.

Quins són, doncs, els termes de la negociació? El PDECat es nega a repetir l’experiència del 21 de desembre al Parlament, quan va quedar relegat a un segon pla de la candidatura i va perdre el control polític del grup. Al seu torn, la direcció del grup de JxCat -formada bàsicament per dirigents de la Crida- avisa que la marca va més enllà de les fronteres del PDECat encara que en tingui els drets, i que això s’ha de reflectir en la llista electoral. La base de la negociació, doncs, és com s’estableixen les quotes dels espais dins la candidatura, com es prenen les decisions als grups parlamentaris i com es gestionen els diners. Ahir al matí la direcció del PDECat i membres de JxCat (del Govern i el Parlament) van mantenir una reunió de coordinació lluny dels focus mediàtics, i, a la tarda, el president del PDECat, David Bonvehí, va visitar Jordi Sànchez a Soto del Real. També Bonvehí es va poder veure a soles amb el secretari general de la Crida, Toni Morral, que a la tarda va reunir la direcció de la nova organització per abordar el seu paper el 28-A. Està previst que la nova organització de Puigdemont faci una consulta als socis, de fet, sobre què fer davant la cita electoral. Fins ara la Crida s’ha limitat a impulsar un manifest per promoure la unitat sobiranista.

En cas que s’arribés a un acord, els presos -Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull- estan ben posicionats per encapçalar la llista, acompanyats per diputats com Míriam Nogueras, Sergi Miquel i Lourdes Ciuró -tot i que el PDECat farà primàries-. També per Eduard Pujol, ara al Parlament. El dubte és si seguiran al grup a Madrid Carles Campuzano i Jordi Xuclà, ja que són els diputats més antics i els que generen més recel als afins a Puigdemont perquè defensen participar activament en la governabilitat de l’Estat. Des de JxCat, en canvi, es defensa utilitzar els vots independentistes per bloquejar el Congrés si no es negocia un referèndum pactat. El compte enrere està activat i també té derivades a Barcelona, on Elsa Artadi encara ha d’oficialitzar el salt a l’Ajuntament.