JxCat, el PSC i Cs preveuen presentar una moció de censura contra l'alcaldessa de Montgat (ERC)

Una aliança de Junts per Catalunya (JxCat), Ciutadans (Cs) i el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) té previst presentar una moció de censura a l'Ajuntament de Montgat per expulsar l'actual alcaldessa republicana Rosa Funtané. Tot i ser la força més votada a les passades eleccions municipals amb cinc regidors, si la moció de censura tira endavant ERC perdrà l'alcaldia en mans de JxCat i el PSC, amb tres regidors cadascun, que es repartirien el mandat segons ha avançat La Vanguardia i ha confirmat l'ARA.

Tot i que les intencions dels partits a l'oposició no s'han fet oficials, fonts de les formacions confirmen que els moviments per fer realitat la moció de censura estan existint, i que fins i tot la seva presentació ja està programada. La iniciativa, que des de l'inici de la legislatura estava sobre la taula i en els últims dies ha anat agafant força, s'està intentant frenar amb l'entrada en joc de les direccions nacionals dels partits. El fet que la formació local de JxCat de Montgat s'hagi mostrat predisposada a pactar amb Cs i PSC per expulsar l'alcaldessa republicana, ha enutjat la cúpula del partit en l'àmbit comarcal i també en el nacional. La primera reacció de la direcció postconvergent ha estat la d'amenaçar a aquells regidors que votin a favor amb ser "expedientats i expulsats" de la formació.

Cs expulsa el seu regidor

La direcció nacional de Cs també ha entrat en joc, intentant evitar que el pacte fos possible. Argumentant que no era viable portar a forces independentistes al govern segons la política del partit, ja que el vot a favor a la moció de censura investiria directament al candidat de JxCat, la cúpula del partit taronja ha iniciat els tràmits perquè l'únic edil de Cs a Montgat retorni l'acta de regidor. Davant aquest fet, Luis Antonio Fariña, regidor taronja de la localitat, ha iniciat els procediments per poder votar com a independent, encara que des de Cs s'assegura que s'exploraran totes les vies legals perquè els vots de la seva formació no vagin dirigits a donar suport a la moció de censura.

Davant la factible iniciativa, l'alcaldessa del municipi, Rosa Funtané, considera que l'únic objectiu de la moció de censura són "les cadires i el poder". La batllessa també apunta a una manca de legitimitat del possible pacte entre JxCat, PSC i Cs, ja que va més enllà "dels ideals i els principis polítics". "Ataca directament contra els personalismes, deixant la ideologia de banda", conclou l'alcaldessa republicana.