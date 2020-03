JxCat, el PSC i els comuns carreguen contra Bosch per la gestió del cas d'assetjament sexual

JxCat, el PSC i els comuns han carregat aquest dilluns contra el conseller d'Acció Exterior de la Generalitat, Alfred Bosch, pel cas d'assetjament sexual que s'ha produït en aquest departament i que ha revelat l'ARA. El punt en comú no només ha sigut lamentar els fets, sinó criticar que, des del seu punt de vista, ni la conselleria ni Esquerra han fet prou des que van conèixer els fets protagonitzats per l'excap de gabinet de Bosch, Carles Garcias.

Les diputades de JxCat al Parlament Gemma Geis i Aurora Madaula han criticat Bosch per no denunciar els fets davant els Mossos d'Esquadra. En un missatge al seu compte de Twitter, Geis ha qualificat de "gravíssim" que la conselleria no apliqués el protocol de la Generalitat contra l'assetjament i Madaula ha piulat que no entén "per què no es va aplicar el protocol" i "per què no hi ha denúncia als Mossos". Madaula també ha lamentat que l'endemà del 8-M "tornem a la realitat del món masclista".

La portaveu dels socialistes a la cambra catalana, Eva Granados, també ha lamentat que no s'apliqués el protocol i ha reclamat al conseller que doni explicacions al Parlament. Si no ho fa ell per iniciativa pròpia, ha avisat, "ho farà el grup socialista" pel seu compte. També ha afegit que el PSC respecta la "presumpció d'innocència" sobre els afectats.

També s'han posicionat els comuns. El seu portaveu i diputat al Congrés, Joan Mena, ha demanat que s'investigui el cas d'assetjament del cap de gabinet de Bosch. A partir d'aquí, ha encoratjat a arribar a "un gran acord entre totes les forces polítiques" i a "un gran compromís per expulsar el masclisme de totes les institucions i de totes les forces democràtiques d'aquest país". Ha admès que el seu partit no disposa d'un protocol per fer front a les violències masclistes dins de la formació, però ha assegurat que es farà pròximament, ja que és "la primera tasca" que es va encarregar a l'actual direcció.

Torra i Puigneró

Qui també ha lamentat la situació ha sigut el mateix president de la Generalitat, Quim Torra, que ha retret a Bosch no haver activat el protocol contra l'assetjament sexual i ha iniciat una investigació interna a través de la inspecció de serveis de personals de Funció Pública. En la mateixa línia, el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, ha acusat el departament d'Acció Exterior de "prendre decisions unilaterals" i de no informar del cas d'assetjament. A més, ha assegurat que Exteriors "no va posar en coneixement" de la conselleria el cas "en cap moment" i ha recordat que tots els departaments estan obligats a contactar la seva conselleria si es dona una situació d'assetjament perquè es pugui activar el protocol i "prendre mesures cautelars que protegeixin la víctima".