JxCat demana que Puigdemont, Rull, Turull i Sànchez cobrin les dietes per desplaçament

Un no pot sortir d'Alemanya –Carles Puigdemont– i tres no poden deixar la presó –Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull–, però Junts per Catalunya demana que tots quatre cobrin les dietes que el Parlament reserva per a desplaçaments. El grup parlamentari ha presentat un escrit a la mesa al qual ha tingut accés Europa Press en què lamenta que "no se'ls han fet efectius part dels drets econòmics previstos en l'article 12 del reglament". Ciutadans ja ha advertit que s'oposarà a la mesura.

Aquest article detalla que tots els diputats "tenen dret a una assignació fixa i poden rebre també assignacions variables, totes a càrrec del pressupost del Parlament i amb caràcter d'indemnització per a l'exercici de les seves funcions". Segons JxCat, "tenen dret a percebre una indemnització per a l'exercici de les seves funcions parlamentàries, que varien en funció de la distància entre la seva residència habitual i la seu del Parlament, amb l'objectiu de sufragar les despeses derivades de la seva activitat com a diputats".

Els quatre diputats mantenen tots els drets polítics, com també els d'ERC Oriol Junqueras i Raül Romeva –Toni Comín no té delegat el vot– i, per això, consideren que han de poder cobrar totes les dietes que perceben la resta de diputats, encara que en el seu cas no puguin desplaçar-se per exercir la seva feina. "Els diputats afectats es troben en circumstàncies extraordinàries i res justifica que no se'ls paguin, tenint en compte el caràcter indemnitzatori i la falta de norma o acord que ho exclogui", reivindica JxCat en l'escrit, signat pel portaveu Albert Batet.

En l'escrit, el grup recorda que quan hi ha hagut diputats que s'han absentat de la seva activitat parlamentària per motius de malaltia, mai se'ls han retirat les dietes per desplaçament. Seria, per tant, una "discriminació" respecte a Puigdemont, Turull, Rull i Sànchez. JxCat demana que se'ls comencin a pagar aquestes dietes i que se'ls compensi retroactivament per la part no satisfeta fins ara.

De moment, Ciutadans ja ha sortit al pas de la petició i ha anunciat que s'hi oposarà. La presidenta del grup taronja a la cambra catalana, Inés Arrimadas, ha defensat que no es paguin les dietes perquè no fan desplaçaments. "És una autèntica vergonya que després de fer un cop d'estat, de fugar-se de la justícia i de cobrar cada mes calentet el sou de diputat, a sobre vulguin cobrar les dietes", ha criticat.

De fet, Ciutadans i altres partits de l'oposició com el PSC i el PP ja havien advertit que analitzarien la feina de tots els diputats absents per demanar que se'ls sancionés si no participaven en l'activitat parlamentària.