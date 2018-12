Torra censura la resposta del TC a la vaga de fam i l'acusa d'impedir una resposta "justa" del TEDH

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha visitat aquest dilluns els diputats de JxCat Jordi Sànchez i Jordi Turull, en vaga de fam des de dissabte al matí per denunciar el que consideren un bloqueig del Tribunal Constitucional als seus recursos d'empara. En declaracions als mitjans de comunicació, a les portes de la presó, ha assegurat que estan "determinats" a tirar endavant la denúncia política. "S'han adonat que des de la presó la vaga de fam és una arma, pacífica i no violenta, perquè tot el món s'assabenti de la situació injusta", ha dit. També ha traslladat l'"agraïment" dels dos diputats de JxCat a les mostres de suport que han rebut: "Em demanen que ens convertim en la seva veu i que de manera pacífica i no violenta posem la injustícia que fa el TC en el centre del debat".

Torra també ha parlat de la resposta del Tribunal Constitucional, que ha contestat en un comunicat que no bloqueja cap recurs i que, a més, n'havia admès a tràmit un altre que fa referència a l'última sentència del Tribunal Europeu de Drets Humans en contra de la presó preventiva d'un diputat kurd a Turquia. Malgrat que l'advocat de Sànchez, Turull i Josep Rull, Jordi Pina, considera que marca un precedent per als presos independentistes, l'alt tribunal no hi veu cap relació. Amb tot, també ha acceptat estudiar aquest recurs.

"El fet que el TC no atengui els recursos d'empara situa els presos amb la impossibilitat d'acudir a la justícia europea, l'únic lloc on poden trobar respostes justes a les seves peticions", ha expressat Torra.

Surto de veure els amics ⁦ @jordialapreso⁩ i ⁦ @jorditurull⁩ . Estan bé i atesos correctament. Determinats a seguir amb la seva denúncia. Ens demanen que els fem d’altaveu del seu testimoni i agraeixen tots els actes de suport i solidaritat cívics i pacífics rebuts. pic.twitter.com/VCwqjIXn1L — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 3 de diciembre de 2018

En aquest sentit, el portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol, ha afirmat que estan parlant amb altres "agents" –sense concretar quins– per impulsar accions complementàries com el "dejuni encadenat" que va anunciar el grup dissabte a la tarda. Ha dit que en les pròximes hores en faran públics els detalls. Sobre això se'n va parlar també a la cimera d'ahir de tots els partits independentistes, inclosa la CUP, a Waterloo, on van fer una reunió de treball –segons les fonts consultades– per encarar l'estratègia de cara al judici després de l'anunci d'aquesta acció de denúncia de Sànchez i Turull.