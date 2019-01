JxCat aborda el salt d’Artadi a Barcelona com a número dos de Forn

La llista de JxCat a l’Ajuntament de Barcelona es desencallarà en els pròxims dies. O aquesta és la intenció dels que piloten l’espai de l’expresident Carles Puigdemont, exiliat a Waterloo. Després de mesos de converses entre tots els actors implicats, es dibuixa una candidatura encapçalada per l’exconseller Joaquim Forn, en presó preventiva, fent tàndem amb l’actual consellera de la Presidència, Elsa Artadi, o l’alcaldable del PDECat, Neus Munté. A hores d’ara, però, encara no hi ha res tancat i, segons diverses fonts consultades, es decidirà en els pròxims dies amb Puigdemont.

El salt d’Artadi tindria implicacions al Govern, ja que a part de ser consellera i portaveu és un dels puntals de JxCat a l’executiu. “És qui porta el dia a dia de la gestió”, afirmen fonts pròximes. També és qui manté la interlocució amb Madrid i qui més veus situen com a futura presidenciable, tenint en compte que l’actual cap de l’executiu, Quim Torra, no té intenció de presentar-se a la reelecció.

El nom d’Artadi per Barcelona no és nou: ja fa temps que s’ha posat sobre la taula. Fonts coneixedores afirmen que ha sigut el mateix exconseller Quim Forn -que tampoc ha acabat de prendre la decisió de ser cap de llista- el que l’ha plantejat com a número dos. I és que, malgrat que ell se situés com a alcaldable, ho seria de manera simbòlica, ja que afronta el judici de l’1-O acusat de rebel·lió, amb penes de presó i inhabilitació. Això situaria Artadi (o Munté) com a alcaldable de facto de JxCat. L’entorn de la consellera ja fa temps que afirma que és ella la que ha de prendre la decisió, també valorant les expectatives de futur i el que pot comportar si -tal com indiquen les enquestes- l’espai de JxCat no guanya les eleccions a Barcelona. Altres persones consultades admeten que és una aposta “arriscada” però que permetria donar un impuls a la formació -l’única que encara no té un candidat definit- a la capital.

Calvet a Presidència

Un eventual salt de l’actual consellera de la Presidència a Barcelona comporta moure peces al Govern. Tal com va avançar NacióDigital i confirmen diverses fonts a l’ARA, l’actual conseller de Territori, Damià Calvet, és el més ben posicionat per ocupar el departament de Presidència si finalment Artadi es decideix per ser candidata a les municipals. Fonts de l’entorn de Calvet, estret col·laborador de l’exconseller -empresonat- Josep Rull, no donen res per tancat i afirmen que és només un “escenari”. El canvi, però, també hauria de tenir en compte la paritat: si Calvet passa a Presidència, una altra conselleria de JxCat hauria de ser pilotada per una dona.

Totes les incògnites s’han d’anar resolent en els pròxims dies, si pot ser -apunten algunes fonts- aquesta setmana que ve. Com a molt tard la fórmula es tancarà amb la fundació de la Crida el 26 de gener, tot i que no es presentarà a les municipals. La marca, doncs, serà JxCat: Munté (PDECat) també en formarà part i hi ha qui veu amb bons ulls sumar el delegat del Govern a Madrid, Ferran Mascarell, tot i haver fet el pas en solitari com a alcaldable, cosa que va generar tensió dins l’espai.