JxCat pretén blindar el Parlament de l'aplicació del 155 amb la reforma del reglament

"L'Assemblea o el Parlament d'Extremadura és inviolable i només es podrà dissoldre abans del termini natural de la legislatura en els supòsits previstos a l'Estatut d'Autonomia". Seguint aquest article, el número 5 de la cambra extremenya, JxCat ha plantejat que el reglament del Parlament es blindi davant una eventual nova aplicació de l'article 155 de la Constitució. En la ponència conjunta que s'encarrega d'estudiar la reforma del reglament, el vicepresident primer de la cambra, Josep Costa, ha plantejat que el Parlament es doti d'un article semblant, que considera que podria evitar la dissolució de la cambra, a diferència del que va passar l'octubre del 2017, quan el govern espanyol va aprofitar el 155 per convocar eleccions anticipades.

Reforma del Reglament: @JuntsXCat proposa que el Parlament no pugui ser dissolt pel 155.



PPSC’s diuen que quina barbaritat, que de cap manera. @JuntsXCat explica que el mateix article l’hem trobat a Extremadura.



PPSC’s diuen que no és el mateix Catalunya que Ext.



I així tot. pic.twitter.com/90RY3oP0rN — Josep Costa🎗 (@josepcosta) 3 de marzo de 2019

Tant PP com Cs i PSC hi han posat objeccions. Tots tres partits consideren que la redacció d'aquest nou article no tindria cap efecte perquè la convocatòria d'eleccions ja està regulada a l'Estatut d'Autonomia: "El president o presidenta de la Generalitat, amb la deliberació prèvia del Govern i sota la seva exclusiva responsabilitat, pot dissoldre el Parlament". Fonts populars interpreten, per exemple, que amb l'aplicació del 155 –que Pablo Casado ha garantit que impulsarà si arriba a la Moncloa– el president de la Generalitat seria substituït pel president del govern espanyol i, per tant, des de Madrid tindrien la facultat de dissoldre la cambra catalana si ho consideressin oportú.

També hi ha dubtes sobre l'efecte del canvi que vol introduir JxCat des de l'àmbit sobiranista. Algunes fonts consultades per l'ARA afirmen que si des del Senat es torna a aprovar l'aplicació del 155, el reglament del Parlament no blindarà el legislatiu català. De fet, segons les fonts, la convocatòria d'eleccions anticipades per part de Mariano Rajoy per al 21 de desembre del 2017 ja va ser inconstitucional perquè incomplia frontalment l'Estatut.

Els límits del 155 s'acabaran de dirimir al Tribunal Constitucional. Podem va ser el primer partit que va recórrer l'aplicació que en va fer el PP i, un cop aixecada la intervenció de la Generalitat, també ho va fer el govern català. Fins que el Constitucional no es pronunciï, els experts consultats per l'ARA conclouen que l'executiu espanyol –amb el necessari suport del Senat– tenen màniga ampla per actuar.

A la reforma del reglament, JxCat –amb el suport d'ERC i previsiblement de la CUP– també hi vol afegir el supòsit d'investidura a distància per intentar tornar a investir Carles Puigdemont. Un plantejament que ja ha estat declarat il·legal pel Tribunal Constitucional.