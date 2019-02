JxCat vol "blindar" el Parlament de qualsevol "ingerència" externa amb la reforma del reglament

La ponència de JxCat per reformar el reglament del Parlament avança sense entrar encara en els assumptes més controvertits, entre els quals hi ha la investidura telemàtica, amb què el grup parlamentari pretén obrir el camí per investir l'expresident Carles Puigdemont des de l'exili. Aquest divendres la formació ha proposat una reforma per garantir la "inviolabilitat" de la cambra legislativa davant d'"ingerències" externes.

Concretament, el punt debatut avui vol instaurar que "només" el president de la Generalitat pugui dissoldre el Parlament, la qual cosa impediria que es pogués fer mitjançant l'article 155 de la Constitució.

El diputat de JxCat Josep Costa, impulsor de la ponència, ha explicat que, amb aquesta reforma, a banda de la investidura a distància, es pretén garantir el respecte a la "inviolabilitat i immunitat dels diputats", avui vulnerada al seu parer pels tribunals (després de la suspensió per part del Tribunal Suprem de diversos parlamentaris encausats), així com "regularitzar millor les delegacions de vot". Un altre tema, aquest últim, que en els últims mesos ha provocat discrepàncies entre ERC i JxCat.

Segons fonts de la formació han explicat a Europa Press, el text proposat s'inspira en diversos articles del Parlament Europeu, altres Parlaments autonòmics i el Codi Penal. Fonts parlamentàries recollides per l'agència expliquen que serà en les pròximes reunions quan s’abordaran els punts més polèmics.