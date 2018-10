La crisi entre JxCat i ERC amenaça l'estabilitat del govern de Catalunya

JxCat manté el pols al president del Parlament, Roger Torrent. Tant és així que les relacions entre els dos socis de govern tornen a estar en l'aire i perilla la majoria independentista en les votacions al ple previstes per aquest dijous en el final del debat de política general. La crisi amenaça, fins i tot, l'estabilitat del Govern.

Aquest dijous al matí JxCat ha decidit presentar un escrit a la mesa per comunicar que el portaveu del grup, Albert Batet, seguirà votant en nom dels quatre diputats afectats per la interlocutòria de suspensió del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena. És a dir, han modificat lleugerament la posició respecte a dimecres, quan insistien que no calia presentar cap document nou perquè el ple havia rebutjat les suspensions, però es mantenen ferms en la postura de no designar un diputat que exerceixi a partir d'ara els drets dels diputats afectats de JxCat per la resolució del jutge Pablo Llarena, malgrat que és el que va votar el ple dimarts passat.

Ara per ara, però, fonts de l'entorn del president del Parlament, Roger Torrent, asseguren que aquest document no és vàlid i que només s'acceptaran els vots dels diputats presos i exiliats de JxCat si presenten ells mateixos per escrit un document a la mesa demanant que sigui un altre diputat del seu grup qui exerceixi els seus vots en el ple. Un tràmit que ja van fer Oriol Junqueras i Raül Romeva el mateix dia que el ple va rebutjar les suspensions i va activar la substitució dels diputats suspesos.

Tanmateix, fins ara, JxCat ha mantingut que, com que el ple va rebutjar les suspensions de Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull, aquests diputats "no presentaran cap escrit".

En document que JxCat ha presentat a la mesa assegura: "Albert Batet, portaveu del grup parlamentari de JxCat, atesa la resolució del ple de 2 d'octubre que rebutja la suspensió dels drets i deures parlamentaris de diversos diputats, faig avinent que continuaré votant en representació dels diputats Carles Puigdemont, Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sànchez". Seguidament adjunten les delegacions de vot que ja van presentar a la primavera i que va acceptar la mesa del Parlament.

"És difícil acceptar un nou document si no són els afectats els que ho demanen", apunten sobre el text fonts republicanes.

La diferència entre la delegació per la qual aposta JxCat i la designació, aprovada dimarts al ple i per la qual ha optat ERC, és bàsicament retòrica. Un diputat de cada grup (Batet en el cas de JxCat i Sergi Sabrià en el d'ERC) votaran en lloc dels diputats, que seguiran tots ells, de moment, sense cobrar, tot i que algunes fonts de JxCat afirmen que alguns dels seus presos tenen la intenció de reclamar el sou al president del Parlament. Però la diferència semàntica també pot ser jurídica. Aquest dimecres, els lletrats van advertir que no computarien els vots dels diputats que no presentessin un escrit en què designessin un substitut. Ara els lletrats i també la mesa del Parlament s'hauran de posicionar per decidir si la delegació que pretén seguir exercint JxCat és vàlida. El ple que estava previst que comencés a les 12 del migdia està en l'aire.

Crisi oberta al Parlament

La decisió de JxCat no ha agradat a ERC, que no para d'insistir des de dimarts que el pacte entre les dues forces polítiques era designar substituts dels processats (van fer servir la paraula 'designació' per desmarcar-se de les 'substitucions' que plantejava Llarena). Ara fonts republicanes entenen que, si la mesa acaba acceptant l'escrit de Batet, s'obrirà la porta a la impugnació de totes les votacions del debat de política general. "No entenc com poden estar disposats a deixar que el Govern perdi en totes les votacions", explica una font propera a Esquerra, valorant la possibilitat que ni els lletrats ni la mesa acabin acceptant el subterfugi dels seus socis parlamentaris.

Els retrets pels passadissos de la cambra catalana tornen a ser aquest dijous la tònica d'una jornada que estava previst que comencés a les 12 h, tot i que abans haurà de passar per l'examen de la mesa del Parlament, on l'enfrontament entre ERC i JxCat viurà un nou capítol.