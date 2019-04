JxCat condiciona el suport al PSOE a la sanció de la morositat que perjudica les petites i mitjanes empreses

A banda de les condicions polítiques per investir Pedro Sánchez - que segons l'expresident Carles Puigdemont passen per la "fi de la repressió" i "no negar l'autodeterminació"-, Junts per Catalunya ha posat sobre la taula un seguit de propostes econòmiques per condicionar el nou govern espanyol. Entre elles, hi ha l'establiment d'un reglament de sancions a la morositat que, d'acord amb Ramon Tremosa, permetria protegir el teixit de petites i mitjanes empreses davant d'una nova crisi econòmica. El número quatre de la llista ha afirmat que el PSOE i el PP van vetar l'aprovació d'aquest reglament al Congrés dels Diputats abans de que acabés la legislatura.

Per explicar-ho, Tremosa ha citat el president del BCE, Mario Draghi, que en una compareixença parlamentària va situar com a causa de l'augment de l'atur als països del sud durant la crisi, entre ells Espanya, la morositat. "Per culpa que alguns governs del sud d'Europa no han transposat reglaments obligatoris europeus de morositat, que obliguen a pagar en 30 o 60 dies, hi han petites i mitjanes empreses (PIMEs) solvents que han hagut de tancar", ha dit Tremosa, afegint que si ara hi ha una altra crisi econòmica el teixit productiu català està "despullat" davant les multinacionals.

"Ara pot passar que multinacionals del sud d'Europa impaguin a pimes solvents i provoquin atur massiu", ha asseverat. "Hi ha constructores de l'Ibex-35 que paguen a més de 300 dies i no passa res", ha afirmat el fins ara eurodiputat, afegint que en països com Dinamarca, en canvi, que han transposat la normativa europea, hi ha sancions pels qui no paguen. També ha afegit que això també afectaria a les administracions, que paguen tard als seus proveïdors, bona part d'ells petites i mitjanes empreses.

Tremosa ha comparegut amb la consellera d'Empresa, Àngels Chacón, que ha fet un llistat de greuges que afecten directament a l'economia catalana. Chacón ha fet referència al corredor del Mediterrani, a la manca d'execució de les inversions del govern espanyol (un 14% segons les seves dades), o a l'execució del quart cinturó. Tremosa ha començat la roda de premsa explicant que el PSOE ha ajornat la construcció dels sis quilòmetres de tram pendents entre Olesa i Viladecavalls d'ara al 2021. "És una llàstima que els dos vallesos quedin afectats (...) les comarques més densament industrialitzades segueixen discriminades i això afecta a tots els catalans", ha asseverat Tremosa, afegint que això passa tant amb el PP com amb el PSOE. "Cada vot al PSC és un vot contra el quart cinturó", ha expressat.

Tremosa demana suport a les urnes per ser "palanca real"

Davant l'auge a les enquestes del PSC a Catalunya -que se situa en primera posició-, JxCat ha advertit aquest dilluns que "si només 200.000 catalans voten independència" el 28 d'abril el "Procés s'haurà acabat". Per a Ramon Tremosa, que és el número quatre de la llista, és clau que els més de dos milions de vots que van votar formacions independentistes el 21 de desembre també ho facin ara per poder ser una "palanca real" al Congrés dels Diputats i posar sobre la taula l'autodeterminació o l'actualització del model de finançament. Tremosa ha fet una crida a la mobilització, però també s'ha mostrat convençut que serà el cop que la cambra espanyola té més diputats sobiranistes.

Preguntat sobre com s'hauria de vehicular aquest dret a l'autodeterminació al Congrés dels Diputats, Tremosa ha dit que dependrà dels vots que obtinguin a les urnes però que, en tot cas, li toca al govern espanyol "obri joc" i fer una proposta per resoldre el conflicte. JxCat ha començat la el quart dia de campanya centrant el seu missatge contra el PSC, a qui situen com a "còmplice" del 155 i també de la "repressió" contra els dirigents independentistes. La cap de llista, Laura Borràs, a primera hora del matí, en un esmorzar-col·loqui organitzat pel Periódico, ha avisat que un pacte entre el PSOE i Cs portaria Albert Rivera a vicepresident del govern espanyol i que Inés Arrimadas seria ministra.