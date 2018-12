JxCat defensa la reunió amb la Moncloa si es basa en el "diàleg útil" i afirma que es treballa en el format

El portaveu adjunt de JxCat, Eduard Pujol, ha dit aquest dilluns en roda de premsa que "s'ha de permetre i garantir que es pugui reunir el consell de ministres a Barcelona", però també el "dret a la manifestació" i "protesta" de la ciutadania. Així, ha dit que JxCat dona suport a les mobilitzacions convocades que mostrin "el pacifisme i el civisme de les reivindicacions" independentistes i ha anunciat que els diputats del grup seran a l'acte convocat per Òmnium i a la marxa de l'ANC de primera hora del matí. També ha assegurat que serà "una bona notícia" si el mateix dia hi pot haver una trobada "de govern a govern", malgrat que la Moncloa fins ara ha descartat aquest format, i ha defensat que la reunió s'ha de basar en un "diàleg útil".

"Estem treballant en un escenari molt més potent [que la reunió entre presidents] i treballem perquè es reconegui Catalunya com a actor", ha afirmat Pujol, assegurant que s'està parlant amb la Moncloa d'un format que va més enllà d'una "foto" entre Quim Torra i Pedro Sánchez. No ha donat detalls de la fórmula però podria ser una trobada més àmplia amb els portaveus dels dos executius o els vicepresidents. El govern espanyol, fins ara, ha descartat una cimera de tots els consellers i els ministres, tal com va demanar per carta la Generalitat.

"No necessitem més fotografies, necessitem afrontar amb realisme i coratge una solució política", ha assegurat el portaveu adjunt de JxCat. Ha defensat el dret a "parlar de tot" en aquesta trobada, també del referèndum d'autodeterminació, tot i que Pedro Sánchez ja ha tancat la porta a acceptar-lo. En al·lusió a l 'enquesta de l'ARA d'aquest cap de setmana, Pujol ha dit que ja hi ha "consens" a Catalunya sobre quina ha de ser la solució política al conflicte, que passa, a parer seu, per una consulta pactada sobre la independència. De fet, aquest dilluns el president del grup parlamentari de JxCat, Jordi Sànchez, empresonat i en vaga de fam des de fa 17 dies, ha demanat a través d'una carta a Torra i als consellers Pere Aragonès i Elsa Artadi que es reuneixin amb el govern espanyol per promoure el diàleg.

Sobre les mobilitzacions previstes per al 21 de desembre, Pujol ha animat la gent a protestar de forma pacífica. "Hi ha qui està venent un clima de violència. Els avisem: no us en sortireu. És un debat fals que no se sustenta en la realitat, sinó en la voluntat de crear un relat fictici per justificar l'injustificable", ha dit Pujol. "Pacifisme, civisme... no caurem en el joc dels que voldrien un altre moviment", ha afegit. També ha demanat, però, "aïllar", si n'hi ha, els grups violents.

Sobre els resultats electorals de l'enquesta

El que no ha assumit Pujol és el resultat electoral que projecta l'enquesta publicada aquest dilluns per l'ARA, en què ERC se situa com a guanyadora. Ha dit que "l'última gran enquesta" va ser la del 21 de desembre, en què, "contra tot pronòstic", JxCat va situar-se "al centre" de l'escena política i va quedar per davant d'Esquerra i a dos diputats de Ciutadans, la força més votada amb 36 diputats. "No l'hem abandonat [el centre]", ha afirmat.

Pujol s'ha referit al debat monogràfic sobre el 6 i el 7 de setembre previst aquest dimecres i promogut per Ciutadans, i ha assegurat que defensaran el "debat parlamentari". "El problema no és el 6 i el 7 de setembre, sinó la negació de la política", ha dit, en relació a la falta de resposta de l'estat espanyol a les reivindicacions del dret a l'autodeterminació.

També ha demanat que no s'utilitzi el ple monogràfic sobre la infància –que comença aquest dimarts– com una "arma política".