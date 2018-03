JxCat reunirà dissabte els seus candidats del 21-D per explicar el full de ruta a dos dies de la investidura

Junts per Catalunya ha convocat per aquest dissabte un acte amb tots els candidats que es van presentar a les eleccions del 21 de desembre sota el paraigües de la llista del president per presentar el full de ruta de la legislatura, que anomenen "pla república".

L'acte, segons expliquen a l'ARA fonts del grup, té l'objectiu d'explicar quin és el pla en aquest mandat després de l'anunci de Carles Puigdemont de fer un pas al costat en favor del número dos, Jordi Sánchez. Sobretot perquè va ser la figura del president la que va aglutinar gent de diferent procedència a la candidatura i des de la direcció volen explicar com s'ha arribat fins aquest punt (s'ha retirat la seva candidatura davant el veto del Tribunal Constitucional i les reticències d'ERC a votar-lo al Parlament sense possibilitat d'aconseguir una investidura "efectiva").

L'esdeveniment es produirà només un parell de dies abans del ple d'investidura, que està en l'aire per la decisió del Tribunal Constitucional de mantenir en presó preventiva a Sánchez i la del jutge del Tribunal Suprem de donar-se almenys cinc dies a les parts per pronunciar-se sobre l'alliberament.

Segons el calendari de JxCat, la presentació del full de ruta s'ha de produir un cop ja estigui enllestit l'acord amb ERC -que aquest dimecres segueixen llimant- i la CUP ja tingui en mans el document amb la nova proposta de procés constituent.

La llista de Puigdemont ha elaborat una proposta per tal de seduir els cupaires que passa per acabar el mandat amb un projecte de Constitució i que el Parlament tingui un paper en el Procés Constituent, tot i que la direcció se segueixi situant a Brussel·les -en el Consell de la República- per evitar noves querelles. Una de les demandes cupaires és precisament que la cambra catalana tingui una funció clau en el camí cap a la república catalana.