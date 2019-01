JxCat espera que els presos polítics puguin declarar a la comissió del 155

El portaveu de JxCat, Eduard Pujol, s'ha mostrat esperançat aquest dilluns que els presos polítics puguin comparèixer davant la comissió d'investigació sobre el 155 al Parlament, a la qual estan citats el pròxim 22 de gener. "Són testimonis de valor", ha sentenciat, i ha expressat la seva voluntat que compareguin, ja sigui "en persona o per via telemàtica".

El president del Parlament, Roger Torrent, va enviar un escrit al Tribunal Suprem el passat 27 de desembre, demanant-li la compareixença dels presos polítics a la comissió d'investigació del 155, ja fos en persona o per via telemàtica. Al mateix moment, també va enviar un escrit als presos i a la consellera de Justícia, Ester Capella, per informar-los de la citació. "El Parlament et cita i és d'obligat compliment", ha dit Pujol, que ha insistit que "només faltaria que els que són diputats no poguessin venir". "Suposo que l'estat espanyol no afegirà més greuges i disbarats a la llista", ha conclòs.

"El que es demana és que puguin declarar", ha insistit Pujol, que considera que això "no ha de generar cap nova polèmica amb el poder judicial". D'altra banda, el diputat ha recordat que fa 447 dies que Jordi Sànchez i Jordi Cuixart són a la presó i 430 que hi són Oriol Junqueras i Joaquim Forn. "D'aquí uns dies sabrem quan serà el judici polític contra persones acusades d'uns delictes que no són certs, fets a mida de la literatura judicial", ha asseverat, i ha reivindicat: "Absolució, absolució, absolució, és el nostre convenciment".