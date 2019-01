JxCat insisteix que la investidura de Puigdemont "no té data": "És una idea de legislatura"

El portaveu de JxCat al Parlament, Eduard Pujol, ha explicat aquest dilluns el posicionament del seu partit sobre la restitució de l'expresident Carles Puigdemont, cessat mitjançant el 155, una de les seves promeses electorals. Després que ERC hagi descartat aquest matí que es torni a intentar la investidura en un futur immediat, el diputat ha admès que, malgrat que el Parlament activarà aviat la comissió per a la reforma del reglament de la cambra, amb què JxCat pretén investir Puigdemont a distància, de moment no hi ha una data per fer-ho: "És una idea de legislatura", ha recalcat.

"Reformarem el reglament tenint present que hi ha una nova possibilitat d'investidura", ha dit Pujol, però ha recalcat que més enllà d'això "no hi cap previsió en aquest sentit". "Sempre hem estat fidels a la idea de respectar la voluntat democràtica expressada el 21-D, i aquesta voluntat diu que Puigdemont hauria de ser president, però més enllà d'això no hi ha cap canvi ni cap situació que hagi de desencallar aquesta situació properament", ha lamentat el portaveu.

La reforma del reglament és l'última via legal que li queda a l'independentisme per restituir Puigdemont. No obstant això, els quatre vots dels diputats suspesos que JxCat ha perdut durant la legislatura fan que el sobiranisme no tingui la majoria garantida per poder tirar-la endavant. Així, l'independentisme necessita suports més enllà de la CUP.

Pujol ha recordat aquesta tarda que la investidura de Puigdemont "és una idea de legislatura". El 31 de juliol la mesa del Parlament va acordar obrir la ponència per reformar el reglament. Els lletrats i el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) havien advertit que calia reformar-lo per restituir l'expresident, però no va ser fins que el Tribunal Constitucional va suspendre la reforma de la llei de presidència que es va tirar endavant. Aquest és el tercer intent de JxCat d'investir l'expresident a l'exili però, encara que la reforma es materialitzés, el fet que Puigdemont estigui suspès com a diputat pel Tribunal Suprem fa dubtar de la seva efectivitat.