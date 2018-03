JxCat busca l’alternativa a Turull sense descartar Puigdemont

El trajecte fins a una investidura efectiva que permeti fer Govern és llarg. Ho és per les decisions dels tribunals espanyols de vetar o empresonar els candidats a la investidura -fins ara tots investigats per rebel·lió- i també per la impossibilitat, de moment, de consensuar una estratègia conjunta dels independentistes. L’empresonament divendres de l’últim candidat, Jordi Turull, abans de la segona volta de la investidura aboca JxCat, ERC i la CUP a un nou debat que ja s’ha iniciat i que inclou tornar a presentar la candidatura de Carles Puigdemont a la presidència. Ahir, la portaveu de la llista, Elsa Artadi, va donar a entendre que l’estratègia tornava al punt de partida: “Hem de veure com fem president Puigdemont. No de manera simbòlica, sinó de veritat”. En una entrevista a TV3 va defensar que, malgrat haver proposat també Jordi Sànchez i Jordi Turull, Puigdemont “sempre serà” el seu candidat: “Per alguna cosa ens diuen la llista del president”.

Tanmateix, des de JxCat asseguren que encara no hi ha una decisió presa sobre quin candidat proposaran ni si ho faran aquesta setmana, tal com reclamen des d’ERC. Veus de la llista, juntament amb la CUP, volen investir Carles Puigdemont a distància malgrat que impliqui desobeir el Tribunal Constitucional. Argumenten que és l’únic candidat que reuneix la majoria després de les eleccions del 21-D i que ara, un cop empresonats tots els diputats processats per rebel·lió, la majoria independentista té mans lliures per plantejar-se un altre xoc amb l’Estat. Ara bé, aquesta opció no convenç ERC -ja no la convencia el 30 de gener- ni el PDECat, perquè la nova elecció de Puigdemont desobeint les cautelars del Constitucional no seria ratificada pel rei ni seria oficialitzada per l’Estat. Aquestes veus són partidàries de buscar un candidat net de processos judicials que permeti engegar el nou Govern. Fins ara, els plans dissenyats per la direcció de JxCat, un cop proposats Sànchez i Turull, passaven per Elsa Artadi, però segons fonts coneixedores s’ha “autodescartat per activa i per passiva” (i tampoc té el suport del PDECat). Amb aquest escenari, fonts del partit de Marta Pascal proposen Marc Solsona -tot i que la direcció prefereix no pronunciar-se sobre noms-; veus independents de JxCat, en canvi, hi situen el diputat Quim Torra; mentre que d’altres fins i tot proposen persones que encara no són diputades i que requeririen que corregués la llista perquè poguessin optar a la presidència de la Generalitat. Sigui com sigui, assenyalen els consultats, el nou candidat haurà de ser “consensuat abans” entre la direcció de JxCat i el PDECat. “El xoc va més enllà de discutir qui és el candidat, tenim els tres candidats a la presó”, va opinar ahir el vicepresident del Parlament Josep Costa.

La possibilitat de Sànchez

Més enllà del debat de noms, ahir JxCat, ERC i la CUP van presentar una resolució conjunta per respondre a la repressió en què es reclama al Parlament que garanteixi els drets de Puigdemont, Sànchez i Turull a ser investits. La proposta es debatrà en un ple demà convocat d’urgència a petició dels grups independentistes després que l’ONU hagi instat Espanya a garantir els drets polítics de l’exlíder de l’ANC. També s’hi discutirà l’informe del Síndic de Greuges sobre l’1 d’octubre, una resolució dels comuns per la llibertat dels presos i una de Ciutadans que exigeix la dimissió del president del Parlament, Roger Torrent.

El pronunciament de l’ONU també ha afectat directament els plans de Sànchez. Ahir el seu advocat va assegurar que, malgrat haver anunciat davant la sala del Suprem que deixaria l’escó, Sànchez es mantindrà de diputat i estarà a disposició de JxCat per si el vol tornar a proposar de candidat a la presidència.

Tots els candidats proposats fins ara per JxCat estan empresonats

Carles Puigdemont

JxCat manté que és el seu candidat a la presidència malgrat que hagués fet un pas al costat en favor de Jordi Sànchez i, després, de Jordi Turull. “No hi hem renunciat mai”, assenyalen des de la llista del president. Tanmateix, admeten que s’hauria d’elegir obviant el Tribunal Constitucional, perquè no hi hauria temps d’enllestir tampoc la reforma de la llei de Presidència per poder investir un candidat a distància.

Jordi Sànchez

Empresonat a Soto del Real, és el president del grup de JxCat i va ser proposat per Puigdemont com a candidat. El Tribunal Suprem li va negar l’alliberament i el permís per assistir a la investidura i, arran d’això, va anunciar la renúncia. Però va recórrer al Comitè de Drets Humans de l’ONU i aquest ha instat Espanya a respectar els drets de Sànchez. Ahir el seu advocat va dir que mantindria l’escó i que estava disposat a tornar a ser candidat.

Jordi Turull

Sànchez va renunciar a ser candidat a la investidura el dimecres 21 de març i aquell dia el jutge del Suprem va citar per al cap de dos dies els investigats que eren diputats per comunicar-los el processament. JxCat va proposar Jordi Turull per fer una investidura exprés abans que acudís davant el jutge però no va aconseguir la majoria absoluta. Turull no es va poder sotmetre a una segona votació perquè el jutge l’ha empresonat.