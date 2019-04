JxCat evita mullar-se en matèria de prostitució i gestació subrogada: "El debat existeix i va més enllà dels partits"

Junts per Catalunya ha ofert aquest dimecres una roda de premsa sobre propostes en matèria d'igualtat de gènere i de lluita contra la violència sexual. En una primera intervenció, la número dos, Laura Borràs, ha enumerat algunes propostes: introduir l'educació sexual a l'escola; que la Fiscalia pugui perseguir delictes de violència sexual encara que la víctima desisteixi en la denúncia; o que, seguint el model alemany, en el cas d'un delicte d'abús a menors la data d'inici de la prescripció comenci als 30 anys i no als 18 com ara.

Tanmateix, responent a preguntes dels periodistes sobre quin és el posicionament de les qüestions que sacsegen el moviment feminista com la gestació subrogada o la prostitució, JxCat ha dit que està a favor que hi hagi aquest debat, però no ha fixat un posicionament. "És evident que el feminisme té aquest debat i ens hi hem de sumar. Però [aquestes matèries] requereixen un debat molt més ampli en el si de la societat [...]. S'ha de poder abordar tenint en compte les conseqüències de la seva regulació en països del nostre entorn", ha dit la número dos, Laura Borràs. "El debat existeix i és molt més profund i va més enllà dels partits polítics", ha afegit la número tres, Míriam Nogueras.

El cas de la prostitució

Malgrat que no s’hagin posicionat en roda de premsa, en el programa electoral sí que citen la prostitució –no la gestació subrogada.

El debat en relació a la prostitució es resumeix entre intentar regular i legalitzar el treball sexual (a l'estil del model holandès) o abolir-la (com el model suec, en què es penalitza el client de treballs sexuals).

Borràs ha defensat esperar a fer un debat amb tots els actors socials per poder prendre una posició. Francesc Dalmases, que també ha participat en la roda de premsa, ha afegit que actualment existeix un debat sobre aquesta qüestió a Catalunya –en relació al que planteja el sindicat de treballadores sexuals amb seu a Barcelona– i que JxCat hi vol "participar" i no fixar una "posició des dalt". "No és fruit d'una indefinició sinó que som profundament obedients al mandat popular, ho diem quan parlem de tots els drets", ha afirmat.

Ara bé, en el programa electoral de JxCat, en el capítol sobre la prostitució, advoquen per un model a l'estil suec, és a dir, abolicionista. Diu: "En matèria de prostitució, cal tenir en compte que la major part de persones que l’exerceixen ho fan de manera involuntària, sovint són víctimes d’explotació sexual i víctimes de xarxes organitzades de tràfic internacional. Estem profundament compromesos amb la defensa dels drets humans i rebutgem qualsevol tipus d’explotació humana, com ho és l’explotació sexual. Per tant, hem d’avançar en l’aprovació d’un marc legislatiu que permeti erradicar-la".

I concreten que les iniciatives legislatives han d'anar dirigides a evitar la "doble victimització" de les persones en situació d'explotació sexual "perseguint i penalitzant la compra de serveis sexuals". També aposten per l'impuls d'una "legislació que penalitzi tot tipus de tràfic de persones amb finalitats d'explotació sexual o laboral".

No és el primer cop que JxCat s'enreda amb el programa electoral; ja va passar amb els indults. En el document s'introdueix la petició "immediata" dels indults, però tant el cap de llista, Jordi Sànchez, com la mateixa candidata, Laura Borràs, han assegurat que no el demanaran. En una entrevista a TV3, Borràs va dir que les "presses" a l'hora de fer aquest programa electoral tenien a veure amb aquestes qüestions.