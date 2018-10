JxCat no designarà substituts per a Puigdemont i els presos però assumeix que no es comptaran els seus vots

Els diputats processats per rebel·lió de JxCat no votaran. Després que la mesa hagi decidit –amb els vots d'ERC i el PSC– deixar sense efecte les delegacions de vot de JxCat, els presos i l'expresident Carles Puigdemont han declinat designar un substitut perquè faci les seves funcions mentre duri la situació jurídica actual (la suspensió del jutge Pablo Llarena), però assumeixen que a partir d'ara no votaran als plens. Per tant, la majoria de JxCat i ERC al Parlament passarà a ser de 66 vots a 61 (Toni Comín no exerceix la delegació de vot), ja que sí que podran votar Oriol Junqueras i Raül Romeva, que van designar Sergi Sabrià la setmana passada perquè assumís totes les seves funcions.

En una carta consensuada entre tots i escrita per Rull, els diputats de JxCat afirmen: "Si finalment la decisió de la mesa és impedir l'exercici del nostre dret a vot, he de manifestar que nosaltres assumirem la decisió i els nostres vots deixaran de ser compatibilitzats".

Mantenen que la seva delegació al Parlament està "ajustada al dret". "Considerem que aquesta delegació només pot ser rebutjada des d'una argumentació supeditada a les possibles coercions d'un òrgan aliè al poder legislatiu", afirma la missiva.