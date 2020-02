JxCat obre la precampanya carregant contra ERC: "L'independentisme pragmàtic és el més màgic"

Encara no es coneix la data de les eleccions, però la política catalana viu ja en una dinàmica de precampanya. Se n'ha vist una mostra aquest dissabte en un acte de JxCat al Born Centre de Cultura i Memòria, a Barcelona. "Estem a punt" ha sigut el lema escollit pel partit de l'expresident Carles Puigdemont, que tant val per intentar suggerir que la formació està preparada per tornar a les urnes, com per intentar defensar que el projecte independentista segueix en marxa, malgrat la falta d'unitat que ha exhibit el moviment en els darrers mesos.

Una de les incògnites que planava s'obre l'acte era si JxCat ja obriria foc contra el seu soci de Govern, ERC, o esperaria unes setmanes. Ha quedat resolt de seguida. En la primera intervenció de totes, la líder de JxCat a Barcelona, Elsa Artadi, ha començat a el·laborar una llista de retrets cap els republicans: "Mai, mai, mai hauríem d'haver permès que la JEC (Junta Electoral Central) violés el nostre Parlament", ha dit en al·lusió a que Torra no pugui votar als plens. "L'independentisme pragmàtic és el més màgic i menys pràctic de tots", ha continuat en referència velada als republicans. A més, per si encara no quedava clar que el destinatari de les paraules era ERC, finalment ha criticat els comptes de la Generalitat del 2020 que ha el·laborat el vicepresident del Govern i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès: "Si els Pressupostos només els haguéssim fet nosaltres serien millor per l'economia, per la gent i pel medi ambient". "Els veritables èxits ha vingut de l'exili", ha conclòs.

La líder de JxCat al Congrés, Laura Borràs, tampoc ha defugit intentar buscar el cos a cos amb els republicans: "Nosaltres no hem deixat de parlar de independència. Alguns han desistit, però nosaltres hem persistit". El senador Josep Lluís Cleries ha erigit el seu partit com la veu de l'independentisme "exigent" en front aquell sobiranisme que està "en temps de rebaixes".

651x366 L'expresident Carles Puigdemont ha intervingut per videoconferència / CRISTINA CALDERER L'expresident Carles Puigdemont ha intervingut per videoconferència / CRISTINA CALDERER

Puigdemont i Torra

L'acte ha durat més dues hores, però els focus ha recaigut de nou en l'expresident Puigdemont i el president Quim Torra. El primer ha tornat una vegada i una altra al lema de l'acte, assegurant que el seu partit està preparat per tornar a les urnes. Ha recordat que les enquestes mai li són favorables a JxCat però que tenen antecedents que els permeten pensar en la "remuntada", com en les eleccions catalanes de desembre de 2017. L'expresident a l'exili ha reivindicat el seu espai polític com el de la "resiliència" i "els principis" i s'ha mostrat confiat en que la victòria, malgrat que la demoscòpia actual no és favorable, sí que és possible: "Ens toca estar a punt i ho farem".

Torra s'ha centrat en reivindicar la seva gestió al capdavant de la Generalitat, ara que el seu mandat s'apropa al final, però també ha dedicat esforços a reivindicar JxCat enfront d'altres forces independentistes: "Ens hem de plantar contra qualsevol intent de pervertir la voluntat popular. Nosaltres som els que ens plantem". Ha semblat un lament amarg pel fet que el Parlament hagi acatat la decisió de la Junta Electoral Central i li hagi retirat l'escó. També ha tingut temps per repassar algunes advertències al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, com la d'asseure un mediador a la taula del diàleg. "Ho va votar el Parlament i el president del país es deu aquest Parlament", ha argumentat.

Obra de Govern

Tots els consellers de JxCat al Govern han desfilat pel faristol de l'acte. L'objectiu, defensar la feina que ha fet el Govern, un executiu que té els dies comptats, després de que Torra anunciés que, un cop el Parlament aprovi els Pressupostos de la Generalitat d'aquest any, convocarà eleccions. Meritxell Budó, Miquel Buch, Damià Calvet, Mariàngela Vilallonga, Àngels Chacón i Jordi Puigneró han explicat la feina que han fet els seus departaments. Igualtat de gènere, emergències, infraestructures, foment del català, economia productiva i noves tecnologies són només alguns dels temes que s'han tractat.

El període preelectoral com l'actual serveix per donar pistes de quins seran els arguments que faran servir els partits quan arribin els 15 dies de campanya formal per demanar el vot als ciutadans. Per JxCat, un d'ells serà reivindicar Puigdemont i Torra com els presidents de la "unitat independentista", malgrat que Catalunya hagi de tornar a les urnes, precisament, perquè aquesta unitat ha quedat esmicolada. Un altre dels arguments serà atribuir-se l'autoria de que els pressupostos catalans puguin veure la llum. Budó ha dit que per "responsabilitat", JxCat és l'autor que el Parlament pugui aprovar els comptes pròximament abans de tornar a les urnes. Probablement, ni ERC ni els comuns, les altres dues formacions que aprovaran els Pressupostos, hi estaran d'acord.

La paraula eleccions surava en l'ambient però ningú s'atrevia a pronunciar-la fins que ha arribat el torn del diputat Lluís Guinó: "Les pròximes eleccions també les guanyarem i les hem de guanyar amb contundència". Les enquestes donen ara mateix un cert avantatge a ERC, però JxCat apel·la a remuntada que ja va fer als comicis del 21 de desembre de 2017. A jutjar pel que s'ha vist avui, per aconseguir aquesta remuntada no estalviarà les crítiques a Esquerra.