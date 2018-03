JxCat avisa que qualsevol candidat alternatiu a Puigdemont serà "provisional"

El vicepresident primer del Parlament, Josep Costa (JxCat), ha afirmat que la intenció del seu grup segueix sent investir com a president de la Generalitat a Carles Puigdemont i, si finalment opta per un altre candidat, seria un opció "provisional" mentre cerca la manera de situar-lo de nou al capdavant del Govern.

"El que vull transmetre clarament és que qualsevol solució que no sigui el president Puigdemont serà provisional. Ho hem dit reiteradament", ha explicat en una entrevista d'Europa Press el diputat, jurista de formació i professor universitari que es va presentar amb JxCat en qualitat d'independent.

JxCat està estudiant "tots els escenaris", per la qual cosa no té decidit si la propera investidura que intentarà serà la de Puigdemont o la d'un altre candidat, però assegura que tard o d'hora en aquesta legislatura aconseguirà que l'expresident torni a liderar el govern català.

"Tenim la convicció que la voluntat democràtica dels ciutadans, que és tenir un Govern presidit per Puigdemont, es podrà complir molt abans que acabi la legislatura. Potser ho haurem d'intentar més d'una vegada, però el que no farem és renunciar", exposa el vicepresident de la Càmera.

JxCat està analitzant "si en aquests moments podrien haver-hi les circumstàncies per investir" Puigdemont ja que considera que, des de la seva detenció, han canviat alguns condicionants i es compleix un dels requisits que en el seu moment va posar el Tribunal Constitucional: passar a disposició judicial.

Si finalment JxCat optés per un altre nom, Costa recorda que "Puigdemont solament va accedir a renunciar provisionalment a la seva investidura per tots els obstacles i bloqueig perquè es pogués fer un Govern provisional i de transició fins que ell pogués ser investit".

Esgrimeix que el Parlament ha reivindicat fins a en dues ocasions la legitimitat de l'expresident --en resolucions aprovades l'1 de març i del 28-- i conclou: "Entenem que és el nostre president i així el reconeixem. Falta el tràmit formal de la investidura, però el president no deixa de ser-ho pel fet que el Rei d'Espanya no firmi el seu nomenament".

Eleccions anticipades?

El vicepresident del Parlament rebutja celebrar unes eleccions anticipades com a mecanisme pel desbloqueig de la situació actual, però admet que no es poden descartar pels obstacles de l'Estat els noms que s'han proposat fins ara: "Si volen posar de president qui ens digui Mariano Rajoy que li agrada, llavors pot ser que no hi hagi els vots per fer-ho".

També ha avisat que en cap cas JxCat contempla que Puigdemont renunciï a l'escó per facilitar la investidura: "Aquest no ha estat mai un escenari realista. JxCat mai li demanarà al president que renunciï al seu escó. JxCat és la llista del president i no renunciarem mai a la seva investidura".

Costa recorda que, si renunciés a l'escó, es truncaria el pla per fer-lo president en algun moment de la legislatura --la llei obliga el president a ser diputat--, i llança un advertiment: "Crec que és important deixar constància que no entendríem que cap dels nostres socis (ERC i la CUP) ens demani això".

JxCat contempla que una de les investidures provisionals a l'espera de Puigdemont sigui la de Jordi Sànchez, i per aconseguir-la esgrimiria la resolució del Comitè de Drets Humans de l'ONU que insta Espanya a adoptar totes les mesures necessàries per garantir els seus drets polítics: "Farem tot el que estigui a les nostres mans per exigir el seu compliment".

Davant l'escenari que el Govern i els tribunals no accedeixin, Costa admet que aquest comitè no té mesures coercitives per obligar-los, però assegura que sí podria condemnar a Espanya pel seu incompliment i lamenta: "Sabem que ara mateix a l'Estat el respecte pels drets humans no és una prioritat".

El futur de JxCat



La llista de JxCat a les eleccions és el resultat d'una fusió entre militants del PDeCat i independents, i un grup dels segons està determinat a crear una associació per dotar-se d'una estructura estable al marge dels primers.

Costa aclareix que seria una associació per agrupar els membres de JxCat que no estan adscrits a cap organització política, i puntualitza: "No és una prioritat ara mateix. Nosaltres estem centrats a fer Govern, fer república i desencallar la legislatura i salvar els obstacles de l'Estat".

Conclou que l'objectiu de JxCat és ampliar la base del PDeCAT, i que les dues estructures han de poder conviure perfectament: "No ha de crear cap tensió amb el PDeCAT. En el PDeCAT està molt clar quina és la seva estructura i quina és la seva direcció".