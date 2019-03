JxCat torna a demanar que els presos i els exiliats compareguin al Parlament

Junts per Catalunya (JxCat) vol tornar a demanar que els presos polítics i els que són a l'exili compareguin al Parlament de Catalunya. Ho han proposat a la comissió d'estudi de drets civils i polítics amb la intenció que es produeixi "una segona tanda de compareixences". El president d'aquesta comissió, Ernest Maragall, ha explicat que, com a mínim, "caldrà sol·licitar la seva presència". De fet, Maragall ha assegurat que "no acceptaria d'entrada que hagin de comparèixer per videoconferència".

La comissió, creada ara fa més d'un mes, té com a objectiu d'estudi "la vulneració dels drets civils i polítics", que "no només afecta la situació personal d'alguns càrrecs o persones, sinó també les idees i la mateixa dinàmica normalitzada de funcionament de les institucions". La creació d'aquesta comissió va comptar amb el suport de tots els grups parlamentaris tret de Ciutadans i del Partit Popular. Maragall va afirmar en aquell moment que "les absències defineixen" i va explicar que es tractava de treballar sobre una "vella qüestió, la relació entre estat i societat".

La iniciativa, proposada pel president de la cambra, Roger Torrent, volia abordar "si s'han vulnerat" aquests drets a causa de la "resposta autoritària de l'Estat" al Procés. "La irresponsabilitat del govern espanyol d'intentar resoldre per la via judicial un problema de naturalesa política ha generat una regressió democràtica sense precedents i, a conseqüència d'això, hem vist amb preocupació com es vulneraven drets fonamentals i es degradava progressivament la separació de poders", va dir en aquell moment.

La sessió d'aquest dilluns, que és la segona que es fa, ha aprovat el pla de treball, en el qual es preveuen 10 sessions i 25 compareixences. En aquestes últimes s'espera la presència de personalitats destacades, com la de l'activista afroamericana Angela Davis, l'historiador Paul Preston, el premi Nobel de la pau Jody Williams i la comissària europea dels Drets Humans, Dunja Mijatovic.

El diputat de Catalunya en Comú Podem Lucas Ferro ha celebrat que s'hagin modificat els compareixents, tal com van suggerir des del seu partit perquè en un principi, a parer seu, la llista era "massa masculinitzada".

A més, el diputat d'ERC Josep Maria Jové ha considerat que el pla de treball d'aquesta comissió és "molt ambiciós". Jové ha expressat que des del seu partit voldrien que, en un futur, s'ampliïn aquestes sessions i s'hi pugui comptar amb la presència de més compareixents. D'altra banda, el republicà ha lamentat que no hi siguin presents tots els grups parlamentaris.

Amb tot, encara ara cal concretar si les compareixences es faran presencialment o per videoconferència. El president de la comissió dels drets civils, Ernest Maragall, ha considerat que seria millor que fossin presencials i explicat que en molts dels casos caldrà un servei de traducció.