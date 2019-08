JxCat es replantejarà el 'no' a Sánchez a canvi d'"un espai estable de diàleg bilateral"

JxCat es plantejarà l'abstenció a la investidura de Pedro Sánchez si el govern espanyol ofereix "un espai estable de diàleg bilateral". El diputat de JxCat Jordi Sànchez ha demanat així al president del govern espanyol en funcions –en una entrevista a Europa Press des de la presó de Lledoners– que recuperi la relació amb el Govern per trobar una solució al conflicte polític. "Ben senzill [...]. Tornar a l'esperit del 20 de desembre del 2018 al Palau de Pedralbes. Ni més ni menys", ha argumentat, recordant la declaració de Pedralbes signada pel president de la Generalitat i el del govern espanyol.

Jordi Sànchez aposta així per un diàleg "sense data de caducitat", tot i que per aconseguir-lo és conscient que pot caldre "incrementar el conflicte que ara es nega" per trobar la solució a posteriori, que és l'autodeterminació. "Tant de bo arribem al diàleg abans que el conflicte es cronifiqui", reflexiona.

Sànchez, que troba que el govern espanyol hauria d'incloure els partits independentistes en la pròxima ronda de contactes per a la investidura, acusa el president espanyol de "comportar-se com un etern adolescent que diu que vol una cosa i la contrària per obtenir-la". Li reclama que assumeixi responsabilitats: "Que proposi primer i que escolti després. I sobretot que s'obri al diàleg i a la negociació. Si ho fa, JxCat hi serà per resoldre el conflicte polític que ens té atrapats a tots".

Amb tot, el diputat de JxCat rebutja un escenari de noves eleccions, que creu que posaria el PSOE en una situació similar a l'actual i que podria desmobilitzar l'electorat d'esquerres, fins al punt de donar una majoria a la triple dreta, "nefasta per a les polítiques socials i d'igualtat" i negativa per a Catalunya: "Amb el PP, Cs i Vox fent pinya per governar Espanya s'incrementarà el conflicte polític amb Catalunya".

Per la seva banda, l a portaveu adjunta de JxCat al Congrés ha insistit que el seu grup no pensa donar de manera gratuïta el seus vots a Sánchez en la segona investidura, i creu que ERC tampoc ho hauria de fer. "Hauria de votar que no, donar els nostres vots a canvi de res no és responsable", ha opinat Nogueras, que deixa a la mà dels republicans la seva decisió. JxCat reclama "parlar i negociar" amb l'Estat i creu que és "un repte que el govern espanyol ha d'afrontar".



Nogueras ha criticat el PSOE per la diferència de postures quan no estaven al govern i ara. En aquest sentit, ha retret a la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, que reclamés fa uns mesos al govern de Rajoy "un diàleg honest" i "donar respostes" a Catalunya, i que ara sigui qui va "suspendre els diputats electes". "Fa temps que no temem ni a Rajoy ni a Sánchez, i al final molts dels polítics de l'escenari actual s'asseuran al banquet dels acusats", ha reblat la portaveu, que també ha posat de relleu les "contradiccions" de l'executiu espanyol també en la gestió de l'Open Arms.