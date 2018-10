JxCat respon a l'ANC que cal "fer pinya" per trobar "horitzons compartits"

L'ultimàtum de l'ANC al Govern l'ha respost aquest diumenge JxCat, que, per boca del seu portaveu adjunt, Albert Batet, ha demanat "fer pinya" a l'independentisme. En declaracions als mitjans des del Concurs de Castells de Tarragona, el també alcalde de Valls ha afirmat que els actors sobiranistes s'han "d'esforçar entre tots i fer pinya per trobar quins són els pròxims horitzons compartits per tal de fer efectiva la República". "S'han compartit els objectius, hem avançat", ha opinat Batet, donant a entendre que no coincideix amb el diagnòstic expressat aquest dissabte per la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie.

Tal com va explicar, l'ANC demanarà dimissions al Govern si hi ha persones que "no es veuen amb cor" d'implicar-se en una estratègia decidida per implementar la República. Aquest dissabte el secretariat nacional de l'entitat va acordar deixar de marge fins al 21 de desembre a l'independentisme –inclosa la CUP– perquè defineixi una estratègia "única i nítida" per a la independència. Si no ho fa, iniciarà un cicle de mobilitzacions "crítiques" en la qual es defensarà que dimiteixin aquells càrrecs públics que no estiguin disposats a assumir riscos.

Qui sí que s'ha afegit parcialment a les exigències de l'entitat independentista és Òmnium Cultural, que defensa una "estratègia unitària" per arribar a la independència. Ho ha expressat el seu vicepresident, Marcel Mauri, també des de Tarragona. En declaracions als mitjans, ha rebutjat, però, marcar fulls de ruta com sí que fa l'ANC –defensa que la via unilateral és la més realista–. "Que tothom parli clar, que es posin les estratègies sobre la taula i que es pugui avançar de forma conjunta", ha defensat Mauri, que també ha criticat el que va succeir al Parlament per la suspensió dels diputats. "Que no es repeteixin aquests espectacles, que no contribueixen a res més que al desànim i desconcert", ha opinat.