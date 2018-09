JxCat es reuneix amb la CUP per abordar la suspensió dels diputats

Junts per Catalunya (JxCat) va reunir-se ahir amb la CUP per "conèixer" el seu posicionament sobre la suspensió dels diputats empresonats, segons ha confirmat aquest dimarts la diputada dels anticapitalistes Maria Sirvent. Mentre que ERC veu amb bons ulls la substitució temporal dels diputats suspesos proposada pels lletrats del Parlament, JxCat recel·la d'aquesta opció, que suposaria acatar la decisió del jutge del Tribunal Suprem (TS) Pablo Llarena -la qual afecta també Carles Puigdemont.

Davant aquest desacord entre els dos principals partits independentistes del Parlament, enquistat des d'abans de l'estiu, JxCat va seure ahir a escoltar la CUP després que la mesa del Parlament hagi acabat aquest matí, una altra vegada, sense aconseguir esclarir l'assumpte. "Amb ERC encara no ens hem reunit", ha dit Sirvent, que ha reiterat que ells sempre han tingut el mateix posicionament, que és portar la qüestió al ple del Parlament per forçar que la majoria independentista rebutgi la substitució temporal dels parlamentaris. Una opció que JxCat també havia contemplat emparant-se en l'article 25 del reglament de la cambra (segons el qual cal la majoria absoluta al Parlament per suspendre els diputats) i que ara podria estar tornant a valorar.

"Si en unes eleccions hi ha hagut un resultat, s'ha de respectar", ha insistit Sirvent: "Si hi ha una resolució que suspèn determinats diputats, que expliqui per què i com, el que no pot ser és que demani que el Parlament desenvolupi aquesta resolució".

Proposa una comissió d'investigació sobre l'1-O

D'altra banda, la CUP ha proposat que es creï una comissió d'investigació sobre l'1-O, que tindria la finalitat d'investigar "quins drets s'han vulnerat" i "què va comportar l'acció repressiva de l'Estat", explica la diputada Maria Sirvent. "No entenem per què no s'ha fet una investigació sobre el fet que la policia intentés entrar a la seu d'un partit polític sense cap mena d'ordre", va dir: "Amb quin objectiu ho van fer?".