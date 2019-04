Lluís Puig (JxCat) afirma que Espanya està a "mig metre" de ser una dictadura

De l'any 2017 al 2019 han passat pel Govern fins a tres consellers de Cultura, que, aquest dijous, han protagonitzat una roda de premsa conjunta a la seu de Junts per Catalunya a Barcelona per abordar aquesta matèria de cara al 28-A. Hi eren la consellera actual, Mariàngela Vilallonga; la seva predecessora i candidata de JxCat, Laura Borràs, i l'exconseller exiliat Lluís Puig en connexió des de Bèlgica. Les intervencions han estat centrades en la sentència del Tribunal Constitucional que deu anys després d'un recurs d'una cinquantena de diputats del PP ha avalat la immersió lingüística.

"No necessitàvem la sentència del TC per saber que [el català] és un model d'èxit i de cohesió social", ha dit Borràs, i ha afegit que la resolució és un "fracàs" dels diputats del PP que van portar la llei al Tribunal Constitucional i "no han complert amb les seves expectatives". La candidata de JxCat ha afegit que la llengua catalana està "minoritzada" per l'estat espanyol, perquè hi va en contra, i ha recordat que no es pot parlar en català al Congrés de Diputats ni tampoc al Parlament Europeu. "Hi ha un intent d'humiliació sistemàtica dels catalanoparlants. Si hi ha una llengua discriminada el 2019 a Catalunya és el català", ha conclòs Borràs.

651x366 JxCat afirma que no necessitava el TC per saber que la immersió és un model de "cohesió social" / JULIO DÍAZ / JXCAT JxCat afirma que no necessitava el TC per saber que la immersió és un model de "cohesió social" / JULIO DÍAZ / JXCAT

Per la seva banda, la consellera Vilallonga ha afegit que el departament de Cultura està preparant un informe sobre els efectes de la sentència del Tribunal Constitucional que faran públic aquesta tarda.

Puig ha sigut el primer a intervenir en la roda de premsa conjunta. A parer seu, com ha defensat Laura Borràs, la resolució és un "fracàs" del PP. "Aquesta llei estava consensuada, fins i tot, amb un partit del 155, com és el cas del PSC", ha afirmat l'exconseller.

Tanmateix, Puig ha considerat que la "persecució ideològica de l'Estat no té límits" i que als partits estatals "no els importa el més mínim posar en risc l'èxit educatiu, la protecció dels infants i la cohesió social". "És preocupant", ha afegit. "Et falta mig metre per ser una dictadura quan comences a dir als periodistes que poden dir una cosa o altra", ha assegurat Puig en relació a Espanya, després que la Junta Electoral Central hagi prohibit als mitjans públics utilitzar els termes 'presos polítics' i 'exiliats'.

Laura Borràs ha afegit que els constitucionalistes, en aquest cas el PP, volen guanyar als tribunals el que no guanyen als Parlaments, i ha recordat que quan era consellera va donar un document de greuges al ministeri de Cultura, que no li va desmentir les queixes, ha assegurat.