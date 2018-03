L'AMI i l'ACM disposades a "internacionalitzar" l'1-O per desmentir el relat del Tribunal Suprem

Combatre les "mentides" en què es basa el Tribunal Suprem sobre el referèndum de l'1 d'octubre. Aquest és l'objectiu que perseguiran tant l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) com l'Associació Catalana de Municipis (ACM) i que avui els presidents de les dues entitats han anunciat que ho faran "internacionalitzant" el que van viure durant la jornada de l'1-O.



Després de celebrar una reunió extraordinària, els presidents de totes dues associacions han reconegut sentir-se "interpel·lats" per la crida que ahir va fer el president del Parlament, Roger Torrent, a formar un "front transversal" per encarar l'actual situació política a Catalunya. David Saldoni, president de l'ACM, ha considerat que els arguments del magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena "són falsos" i ha volgut recordar que els alcaldes són "legítims representats de l'Estat" i un càrrec "homologable" a la resta d'Europa.



D'aquesta manera, les associacions pretenen traslladar a Europa la seva versió dels fets durant el referèndum de l'1 d'octubre, especialment als països en què hi ha exiliats els líders independentistes: Alemanya, Bèlgica, Escòcia i Suïssa. Saldoni, que també és alcalde de Sallent, ha manifestat que l'1-O "va ser una aposta pacífica i democràtica" i ha fet una crida a la "mobilització permanent pacífica" per respondre a la "repressió" de l'Estat. Així mateix, les dues associacions han anunciat que celebraran un "gran acte com més transversal i unitari millor" per afrontar aquestes qüestions.