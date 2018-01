ANC i Òmnium convoquen concentracions pels tres mesos de presó de Sànchez i Cuixart

L'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural convoquen per a aquest dimarts 16 de gener concentracions arreu de Catalunya per exigir la llibertat del president d'Òmnium, Jordi Cuixart, i l'expresident de l'ANC, Jordi Sànchez. Dimarts es compleixen tres mesos des que els Jordis van entrar a la presó de Soto del Real.



A Barcelona la concentració es farà a les 20 hores a la cruïlla del passeig de Sant Joan amb el carrer Casp. La capçalera arribarà fins a les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb el lema 'Som gent de pau: llibertat'. Les dues entitats tornaran a demanar l'alliberament dels dos dirigents en un acte presentat per l'actriu Marta Millà i que comptarà amb els parlaments del vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro, i el portaveu d'Òmnium, Marcel Mauri.



Cuixart i Sànchez van entrar a la presó de Soto del Real el 16 d'octubre per ordre de la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela, que dues setmanes després també enviava a presó els membres del Govern que van anar a declarar. El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que ha assumit la causa, manté els Jordis entre reixes (també a Oriol Junqueras i Joaquim Forn, que hi són des del 2 de novembre) acusats, entre d'altres, d'un delicte de rebel·lió. Des d'aleshores, les mostres de suport als presos s'han multiplicat arreu del territori.