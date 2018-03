L'ANC surt al carrer diumenge per reclamar als partits independentistes que "avancin cap a la República"

Amb l'interrogant sobre si Jordi Sànchez podrà ser al debat d'investidura previst per dilluns i mentre JxCat, ERC i CUP continuen ultimant un acord, l'Assemblea Nacional Catalana sortirà al carrer aquest diumenge dia 11 de març per reclamar a les forces independentistes que "avancin cap a la República". La manifestació començarà a les 5 de la tarda davant del monument de Colon i avançarà fins arribar al parc de la Ciutadella.

Sota el lema 'República, ara', el vicepresident de l'entitat, Agustí Alcoberro, ha explicat aquest matí en roda de premsa que aquesta marxa pretén donar visibilitat a la societat civil, sobretot a les persones que han estat vinculades amb l'1-O i en les aturades de país dels dies posterior, com la del 3 d'octubre. Alcoberro, però no ha concretat quins representants de la societat civil pujaran a l'escenari que se situarà a Pla de Palau, tot i que ha avançat que seran "encausats, voluntais, col·lectius com pagesos, bombers, professors o alcaldes".

"La República s'ha de fer des del Parlament i des del carrer", ha defensat Alcoberro. Precisament, per aquest motiu pretenen donar protagonisme a la societat civil en la manifestació de diumenge, tot i que la marxa també servirà per reclamar unitat als partits independentistes perquè "implementin la República". Pel vicepresident de l'entitat sobiranista, la concentració de diumenge ha de servir per "demostrar que hi ha una majoria social i parlamentària clara que porti a assolir els objectius independentistes en les properes setmanes".

La manifestació està convocada únicament per l'ANC, sense Òmnium. Alcoberro ha volgut treure ferro a aquest assumpte i ha deixat clar que tenen una relació de "col·laboració màxima" amb l'entitat cultural, però que "no sempre arribem en un mateix diagnòstic" en determinats moments.

Aval a la candidatura de Sànchez

El vicepresident de l'entitat també ha denunciat les "interferències judicials en la vida política catalana" i ha criticat que el candidat a la presidència de la Generalitat, Jordi Sànchez, hagi d'estar pendent d'una resolució judicial per saber si podrà assistir al debat d'investidura previst pel proper dilluns 12 de març. Tot i el comunicat que va fer l'ANC la setmana passada en què lamentava el pas al costat de Carles Puigdemont, aquest dimecres Alcoberro ha subratllat que l'entitat era partidària de mantenir "el govern d'abans d'aplicar l'article 155", però que entenen que si l'acord perquè Sànchez sigui president "té consens suficient i pot ajudar en línies republicanes", no s'hi oposaran.

Amb tot, Alcoberro ha deixat clar que no volen entrar amb més detalls sobre les negociacions per la investidura, tot i que ha assegurat que les forces independentistes els han traslladat que "s'avança seriosament cap a un projecte unitari". L'Assemblea no vol entrar en el joc de noms, sinó que demana a les forces independentistes que es posin d'acord per "construir la República".