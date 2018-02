L'ANC emprendrà accions legals contra RTVE per falsejar el seu darrer comunicat

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha anunciat que emprendrà accions legals contra RTVE després que TVE traduís "valentes" per "violentes" en les informacions relatives a un comunicat de l'entitat enviat aquest cap de setmana. Així ho ha explicat l'ANC al seu compte de Twitter, on acompanya la piulada d'un vídeo de la notícia emesa al canal '24 horas' de RTVE sobre el comunicat on es pot llegir sobreimpressionat "denunciem la inacció i programem mobilitzacions per a donar suport a accions violentes o per a exigir-les...".

Al comunicat original de l'entitat es parlava d'"accions valentes" i és per això que l'ANC assegura que emprendrà les "accions legals pertinents per tal d'exigir una rectificació". L'entitat ha penjat el vídeo, que es va emetre en diferents informatius sense que es rectifiqués tot i l'allau de retrets a les xarxes socials, on es pot veure com TVE falseja el comunicat.