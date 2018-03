L'ANC proclama les 141 candidatures a integrar el nou secretariat de l'entitat

L'Assemblea Nacional Catalana afronta la renovació del secretariat de l'entitat en un moment delicat del Procés. Mentre que Òmnium Cultural ha aprovat un document de treball en el qual es proposa establir diàleg amb actors no independentistes per buscar "grans consensos de país", l'ANC va aprovar un full de ruta en la seva darrera assemblea general en què aposta per implementar la República. A més, aquest diumenge ha convocat una gran manifestació davant el monument de Colom de Barcelona per pressionar els partits independentistes que porta per lema "República ara".

Aquest dissabte l'entitat ha fet públiques les candidatures a entrar al secretariat, format per 77 membres. En total, s'han presentat 141 persones, de manera que entraran una mica més de la meitat. L'elecció es farà el proper dissabte, dia 17, i els socis de l'ANC escolliran aquestes 77 membres, però no directament la direcció. El president i els principals càrrecs directius es triaran en una reunió dels nous secretaris. De moment, tres persones han donat a conèixer la seva intenció de pilotar el nou rumb de l'ANC: el president del CIEMEN, David Minoves; el vicepresident del Cercle Català de Negocis, David Fernàndez; i l'actual cap de premsa de l'ANC, Adrià Alsina. Aquest dissabte el secretariat sortint celebra la darrera reunió a Sitges.

D'entre les 141 persones, hi ha diverses persones que ja formen part de l'actual secretariat i que volen repetir un segon mandat, el màxim permès segons els estatuts. Entre ells, l'exdiputat de la CUP al Parlament Antonio Baños. També hi ha altres noms coneguts de la societat civil independentista com la doctora en Economia Elisenda Paluzié, que va formar part de la llista de Junts pel Sí en les eleccions del 27 de setembre de 2015. A més, es presenta la presidenta de l'Associació de Pares i Mares d’Alumnes de l’Agrupació Escolar Catalana, Betona Comín, germana del conseller de Salut exiliat a Brussel·les.