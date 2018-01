L'ANC avisa que no acceptarà "més imposicions" que suposin no materialitzar el mandat del 21-D

El ple del secretariat nacional de l'ANC, reunit de manera extraordinària aquest dissabte, ha decidit no acceptar "més imposicions ni usurpacions de la sobirania de Catalunya". En un comunicat, l'entitat avisa que entendrà com una "imposició inacceptable en una democràcia" qualsevol altra cosa que no sigui materialitzar el mandat del 21-D. L'ANC ha pres aquesta decisió en el ple del secretariat nacional que aquest dissabte s'ha reunit de forma extraordinària.

L'entitat considera que si no es materialitzen els resultats de les eleccions del 21 de desembre, serà una "prova definitiva del cop d'estat i de l'esperit dictatorial de l'estat espanyol" que asseguren que no acceptaran mai. En aquest context, l'ANC demana a la ciutadania que estigui a punt per mobilitzar-se per defensar el seu vot.

L'ANC assegura que no es mourà de la seva "radicalitat democràtica" i que "arribarà fins on calgui" per defensar-la. En un comunicat emès mentre el Tribunal Constitucional delibera sobre si suspèn el ple d'investidura de Carles Puigdemont, l'entitat avisa que només acceptarà el mandat de les urnes del 27-S i el resultat del referèndum de l'1 d'octubre que consideren ratificat a les urnes el 21-D.

L'entitat recorda que ja va acceptar "per pragmatisme" la convocatòria "il·legítima" de les eleccions del 21 de desembre feta pel president del govern espanyol, Mariano Rajoy. "Hem estat disposats a tornar a les urnes. Les urnes han parlat i hem guanyat", conclouen.