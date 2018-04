L'ANC rebutja formar un Govern "a qualsevol preu i agenollat"

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha rebutjat avui que els partits independentistes hagin de formar "un Govern a qualsevol preu i agenollat" per intentar evitar la repetició d'eleccions a Catalunya. "És molt important respectar el resultat de les eleccions i mantenir l'embat democràtic contra l'estat", ha afegit. En una entrevista a 'Els Matins de tv3', la líder de l'entitat ha considerat que el president de la Generalitat Carles Puigdemont es postula per repetir en el càrrec a l'espera de poder ser investit des de l'estranger: "La seva investidura ahir no va quedar descartada en absolut", ha afirmat a l'hora de valorar l'entrevista que va fer ahir a TV3 i en què Puigdemont va assegurar que no vol un avançament electoral i va defensar la reforma que s'està tramitant de la Llei de la Presidència, encara que no va explicitar la seva intenció d'optar a la Generalitat.

"La reforma de la Llei de la Presidència ha de permetre una investidura telemàtica i prendre decisions a distància, com ja fem gràcies a la tecnologia, i per tant això apunta a una investidura d'ell mateix", ha considerat Paluzie, que ha defensat investir Puigdemont perquè va ser cessat il·legítimament. "La seva destitució va ser il·legítima i la restitució del Govern formava part dels programes electorals de tots els partits independentistes i per aquest motiu defensem la seva investidura", ha subratllat.

Per la líder independentista, modificar aquesta llei "és minimitzar el risc de desobediència" a l'Estat, tot i que ha advertit que acatar la legalitat i evitar la confrontació no evitarà que continuïn els processos judicials i s'iniciïn de nous. "Si tenen l'objectiu de reprimir-nos, d'inventar-fets violents quan no n'hi ha i d'inventar-se terrorisme quan no n'hi ha, aquesta repressió continuarà", ha alertat. En aquest sentit, ha advertit que "com menys resposta política més paràlisi hi hagi, més faran servir la repressió perquè estaran demostrant que la repressió els funciona". "No volem que hi hagi més presos, però l'onada de repressió és tan elevada que si fem un govern a qualsevol preu aniran passant coses a nivell judicial que faci que la indignació de la societat catalana acabi comportant més repressió i més empresonaments", ha remarcat després que en una entrevista a aquest diari afirmés que "si la repressió fa que no assumim el risc de més empresonaments, pleguem".

Paluzie ha asseverat que l'ANC seguirà treballant amb l'objectiu d'aconseguir la independència de Catalunya perquè "no s'ha aconseguit" i pressionarà a les formacions sobiranistes perquè aprofitin qualsevol oportunitat que pugui produir-se. Pel que fa a la manifestació d'ahir a Barcelona contra l'empresonament dels polítics sobiranistes, ha celebrat que se sumessin a la protesta "entitats en les quals en les seves bases hi ha independentistes i no independentistes" com CCOO i UGT. Tot i que Paluzie ha afirmat que l'ANC hagués apostat per un altre tipus de lema i manifest, ha destacat que "en aquest moment de regressió flagrant de drets fonamentals anar junts és molt important i positiu".