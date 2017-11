L'ANC s'ofereix per cobrir les fiances dels membres de la mesa del Parlament a través de la caixa de resistència

L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) s'ha ofert aquest dijous en una piulada a cobrir les fiances dels membres de la mesa del Parlament imposades pel Tribunal Suprem, a través de la caixa de resistència.

❗ La caixa de solidaritat cobrirà les fiances dels membres de la mesa del Parlament. No esteu sols! #Llibertat https://t.co/pqyZ8cBPQd pic.twitter.com/FlCDN29ifm — Assemblea Nacional (@assemblea) 9 de noviembre de 2017

Les fiances són de 150.000 euros per a Carme Forcadell i 25.000 per a Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó i Ramona Barrufet. "No esteu sols!", ha piulat l'entitat. En un altre tuit, també ha condemnat el fet que la presidenta del Parlament pugui passar la nit a la presó: "El seu crim és complir el mandat del poble", lamenta la plataforma.

La presidenta del Parlament de Catalunya dormirà avui a la presó. El seu crim? Complir el mandat del poble #Llibertat pic.twitter.com/NkTOvYqrmJ — Assemblea Nacional (@assemblea) 9 de noviembre de 2017

Per la seva banda, Crida per la Democràcia ha fet una piulada en què anima a la ciutadania a participar a la manifestació per la llibertat dels presos polítics convocada per al proper dissabte, poc després de conèixer la decisió del Tribunal Suprem. "No podem normalitzar aquesta situació i no ens podem quedar a casa! Tornem a sortir al carrer de forma pacífica però amb determinació", diu la Crida a través d'un missatge difós per les xarxes socials.