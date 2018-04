L'Audiència Nacional deixa en llibertat Falciani però li prohibeix sortir del seu municipi sense autorització

L'Audiència Nacional ha deixat en llibertat a l'enginyer informàtic Hervé Falciani després que la Policia Nacional el detingués ahir a la tarda a Madrid, però li imposa una vigilància molt estricta. La fiscalia havia demanat presó preventiva perquè considerava que hi havia risc de fuga, malgrat portar cinc anys a Espanya i haver-se oposat el 2013 a extradir-lo a Suïssa.

D'acord amb la interlocutòria del jutge, Falciani no podrà sortir del seu municipi sense autorització judicial. Diàriament tindrà un control policial a casa seva i haurà de comparèixer setmanalment als jutjats del poble. A més, se li retira el passaport i s'informa a les ambaixades de França i Itàlia perquè no li renovin ni facilitin cap document que li permeti la sortida de l'Estat.

Contra tot pronòstic, la Policia Nacional va detenir ahir dimecres Falciani a la capital espanyola mentre es dirigia a fer una xerrada. Tenia total llibertat de moviments a Espanya des de feia anys, és més, en el seu moment el ministeri públic va proporcionar-li protecció perquè estava col·laborant amb Hisenda per perseguir evasors fiscals.

En un canvi de guió d'última hora en sintonia amb el viatge de Carles Puigdemont a Suïssa fa més de dues setmanes i la marxa a l'exili de Marta Rovira, el ministeri de l'Interior va informar ahir que havia rebut una nova ordre de detenció el passat 19 de març. Les autoritats helvètiques, però, asseguren que l'ordre de detenció és del 3 de maig del 2017, quan es va confirmar la seva pena de cinc anys de presó en rebel·lia per espionatge industrial.

"No vull pensar que sigui una moneda de canvi"

En sortir de l'Audiència Nacional, l'advocat de Falciani, Manuel Ollé, ha titllat de "bastant dràstiques" les mesures cautelars dictades pel jutge i ha recordat que Espanya ja va negar l'extradició en el seu moment del seu client i que "això no hauria d'haver passat mai".

En aquest sentit, Ollé ha recordat que ara la pilota està al teulat del consell de ministres, que haurà de decidir si cursa la petició de Suïssa un cop remeti tota la informació a Espanya en un període màxim de quaranta dies. 40 dies tindrà també el govern espanyol per respondre i finalment la decisió estarà en mans de la justícia.

Falciani ha sortit rabent de l'Audiència Nacional i els periodistes no l'han pogut enganxar. El seu advocat mateix s'ha mostrat sorprès que hagués "desaparegut". Sobre la coincidència de la detenció amb la reactivació de les euroordres, Ollé ha dit que ha transmès al jutge que no vol pensar que Falciani "sigui una moneda de canvi" amb Suïssa i Marta Rovira, tal i com han apuntat diferents mitjans.

Catalá: "No hi ha cap decisió política"

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, ha assegurat aquest dijous al matí que la decisió d'extradir o no Henri Falciani la prendrà un tribunal i que "no hi ha cap decisió política, cap gestió del govern" espanyol rere la detenció de l'enginyer informàtic ahir dimecres a Madrid. En declaracions en un acte organitzat per 'Expansión', Catalá ha assegurat que la Policia Nacional ha respost ara -en ple debat sobre l'extradició dels exiliats- perquè la sol.licitud de les autoritats Suïsses "s'ha fet en aquest moment". El ministre ha defensat en tot moment la "cooperació i lleialtat" amb les autoritats helvètiques i ha assegurat que el procés es farà amb "totes les garanties judicials" i d'acord amb la "legalitat".