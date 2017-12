L'Audiència Nacional imputa el president d'Adif i el nucli dur de Gallardón en l'operació Lezo

El setge judicial s'estreny entorn de l'exministre de Justícia Alberto Ruiz-Gallardón. L'Audiència Nacional ha anunciat aquest dimecres la imputació de tota la cúpula del Canal Isabel II de quan era president de la Comunitat de Madrid. En la nova interlocutòria de l'operació Lezo, el jutjat número 6 de l'Audiència Nacional cita a declarar del 9 al 15 de gener en qualitat d'investigats –l'antiga figura de la imputació– un total de 24 persones, entre les quals hi ha l'actual president d'Adif i estret col·laborador de Gallardón, Juan Bravo; el president de la Cambra de Comptes de Madrid, Arturo Canalda; i l'exconseller madrileny Pedro Calvo.

En concret, el jutge demana investigar tots els que van votar a favor de l'adquisició de la societat colombiana Inassa, que es va adquirir per 73 milions de dòlars, deu vegades més del preu del mercat, segons les investigacions. El jutge Manuel García-Castellón sospita que part d'aquest sobrecost va anar a parar a les butxaques dels intermediaris, com ara els aleshores membres de la cúpula del Canal Isabel II i consellers del govern madrileny del PP.

En la interlocutòria, el jutge ordena totes les peticions que va fer la fiscalia la setmana passada. En aquest sentit, dona deu dies a l'actual presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, per aportar "l'expedient complet" de l'acord del novembre del 2011 pel qual el Consell de Govern de la Comunitat de Madrid, que llavors presidia Gallardón, va donar llum verda a la compra de la societat Inassa per part del Canal Isabel II.

El pas previ a la imputació de l'exministre

Es tracta del pas previ a la investigació de Gallardón. En el sumari actual, tal com recorda el ministeri públic, no consta l'acta de l'acord de govern perquè Cifuentes no ha aportat aquesta informació. Considera que aquesta prova és "essencial per poder avançar en la investigació i sol·licitar la declaració judicial dels membres del Consell de Govern de la Comunitat de Madrid que van adoptar aquest acord".

Gallardón va defensar el 17 de desembre a la comissió d'investigació sobre corrupció al PP de l'Assemblea de Madrid que l'actuació va ser "legal" i va resultar "beneficiosa per als madrilenys". "Ningú pot dubtar que va ser una bona operació", va afegir, i va explicar que es tractava d'un negoci "irreprotxable". En la mateixa línia s'han manifestat els seus exconsellers.